瘋電影／急先鋒　東方007團隊繼續英雄救美

文／賴賴

瘋言瘋語：

典型成龍式電影，劇情少了人物性格塑造的橋段，多在特效與任務中費心，除了多種動物的電腦影像特效合成的賣點以外，杜拜的中東式風情使視覺有新鮮感，只不過過去成龍電影因為成龍喜感可愛且好色逗趣，東方趣味007的特質無人能取代。

電影劇情緊湊，雖然沒有驚喜，但是娛樂價值高，就是娛樂片，老人家看得很滿意，就不知道年輕人口味是否合宜。



片 名：急先鋒

英文片名：Vanguard

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2020-09-30

導 演：唐季禮

演 員：成龍(Jackie Chan) 、 楊洋 、 母其彌雅 、 艾倫 、 徐若晗 、 樓學賢 、 朱正廷

片 長：01時47分

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：龍祥

劇情大綱



蜚聲國際的民營國際安保公司「急先鋒」由老闆唐煥庭（成龍 飾）成立，秉承傳統鏢局文化，「俠肝義膽、使命必達」。倫敦唐人街，數十萬居民和遊客參與春節舞龍遊行。受保人秦國立（樓學賢 飾）被不明身分人士劫持，休假中的急先鋒隊員雷震宇（楊洋 飾）、張凱旋（艾倫 飾）、彌雅（母其彌雅 飾）奉命趕來救援，經過一場惡鬥，最終救出秦國立。



秦國立曾為中東富商Massym工作，並不知其真實身份為中東某武裝組織頭目，待瞭解實情後秦國立已是後退無門。隨後，Massym在美軍的一次空襲行動喪生，其子Omar僥倖生還，他懷疑秦國立出賣父親並私吞財產故前來復仇，於是策劃了唐人街綁架。得救後的秦國立向急先鋒請求派人去非洲保護女兒Fareeda（徐若晗 飾）。



唐煥庭帶領隊員們前往非洲草原找到Fareeda，Omar則派來傭兵聯合當地盜獵集團與急先鋒隊員展開激戰，急先鋒隊員和Fareeda分散逃入叢林。敵人緊追在後，Fareeda駕駛水陸兩棲車駛入激流，上演一場驚險的激流搏鬥，險象環生，直至急先鋒後援駕直升飛機趕到，救出唐煥庭、彌雅，而雷震宇和Fareeda則落入敵人手中成為人質。



急先鋒利用高科技鎖定人質位置，派出精兵前往位在中東的組織基地實施營救計畫，在炸彈爆炸前一秒救回雷震宇和Fareeda。撤退之際，張凱旋為掩護眾隊友，遭崩塌的建物所掩埋。雷震宇冒著槍林彈雨返回救援，背回已無呼吸的張凱旋。眾人乘車撤離，雷震宇拼死搶救張凱旋，但張依然毫無生命跡象，團隊沉浸在悲傷的氛圍，雷震宇依然不放棄，拼死搶救，最終張凱旋奇蹟似地醒來，眾人轉悲為喜。可是Fareeda父親秦國立被敵人抓走。



原來Massym的財產全用來購買黃金，秦國立帶Omar前往在杜拜的黃金藏匿處。唐煥庭根據秦國立先前留下的資訊，聯合杜拜警方，布下天羅地網。交易現場，出現數輛鍍上黃金的超跑。Omar以黃金車與軍火商交換武器發射密碼，攻擊目標是杜拜港口的美國航母，急先鋒配合杜拜特警展開追緝。



Omar駕駛黃金車衝上杜拜街頭逃竄，購物中心水族館內，Omar及其手下被唐煥庭和雷震宇等急先鋒隊員擊倒，走投無路之下遭到逮捕，急先鋒不辱使命完成任務，收穫各方讚譽！

▲大型動作片的水陸空是基本配備。

▲跨越兩洲的視覺風情算簡配。

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