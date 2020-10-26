　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／急先鋒　東方007團隊繼續英雄救美

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼急先鋒。（圖／龍祥）

瘋言瘋語：

典型成龍式電影，劇情少了人物性格塑造的橋段，多在特效與任務中費心，除了多種動物的電腦影像特效合成的賣點以外，杜拜的中東式風情使視覺有新鮮感，只不過過去成龍電影因為成龍喜感可愛且好色逗趣，東方趣味007的特質無人能取代。

電影劇情緊湊，雖然沒有驚喜，但是娛樂價值高，就是娛樂片，老人家看得很滿意，就不知道年輕人口味是否合宜。


片　　名：急先鋒
英文片名：Vanguard
類　　型：動作、懸疑/驚悚
上映日期：2020-09-30
導　　演：唐季禮
演　　員：成龍(Jackie Chan) 、 楊洋 、 母其彌雅 、 艾倫 、 徐若晗 、 樓學賢 、 朱正廷
片　　長：01時47分
國　　家：香港
語　　言：粵語
發行公司：龍祥

劇情大綱

蜚聲國際的民營國際安保公司「急先鋒」由老闆唐煥庭（成龍 飾）成立，秉承傳統鏢局文化，「俠肝義膽、使命必達」。倫敦唐人街，數十萬居民和遊客參與春節舞龍遊行。受保人秦國立（樓學賢　飾）被不明身分人士劫持，休假中的急先鋒隊員雷震宇（楊洋　飾）、張凱旋（艾倫　飾）、彌雅（母其彌雅　飾）奉命趕來救援，經過一場惡鬥，最終救出秦國立。


秦國立曾為中東富商Massym工作，並不知其真實身份為中東某武裝組織頭目，待瞭解實情後秦國立已是後退無門。隨後，Massym在美軍的一次空襲行動喪生，其子Omar僥倖生還，他懷疑秦國立出賣父親並私吞財產故前來復仇，於是策劃了唐人街綁架。得救後的秦國立向急先鋒請求派人去非洲保護女兒Fareeda（徐若晗　飾）。

唐煥庭帶領隊員們前往非洲草原找到Fareeda，Omar則派來傭兵聯合當地盜獵集團與急先鋒隊員展開激戰，急先鋒隊員和Fareeda分散逃入叢林。敵人緊追在後，Fareeda駕駛水陸兩棲車駛入激流，上演一場驚險的激流搏鬥，險象環生，直至急先鋒後援駕直升飛機趕到，救出唐煥庭、彌雅，而雷震宇和Fareeda則落入敵人手中成為人質。

急先鋒利用高科技鎖定人質位置，派出精兵前往位在中東的組織基地實施營救計畫，在炸彈爆炸前一秒救回雷震宇和Fareeda。撤退之際，張凱旋為掩護眾隊友，遭崩塌的建物所掩埋。雷震宇冒著槍林彈雨返回救援，背回已無呼吸的張凱旋。眾人乘車撤離，雷震宇拼死搶救張凱旋，但張依然毫無生命跡象，團隊沉浸在悲傷的氛圍，雷震宇依然不放棄，拼死搶救，最終張凱旋奇蹟似地醒來，眾人轉悲為喜。可是Fareeda父親秦國立被敵人抓走。

原來Massym的財產全用來購買黃金，秦國立帶Omar前往在杜拜的黃金藏匿處。唐煥庭根據秦國立先前留下的資訊，聯合杜拜警方，布下天羅地網。交易現場，出現數輛鍍上黃金的超跑。Omar以黃金車與軍火商交換武器發射密碼，攻擊目標是杜拜港口的美國航母，急先鋒配合杜拜特警展開追緝。

Omar駕駛黃金車衝上杜拜街頭逃竄，購物中心水族館內，Omar及其手下被唐煥庭和雷震宇等急先鋒隊員擊倒，走投無路之下遭到逮捕，急先鋒不辱使命完成任務，收穫各方讚譽！

▲▼急先鋒。（圖／龍祥）

▲大型動作片的水陸空是基本配備。

▲▼急先鋒。（圖／龍祥）

▲跨越兩洲的視覺風情算簡配。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
美國對台軍售不一樣了！具3大戰略、可直攻壓制東部戰區
細肩帶正妹陪夜唱　綠茶忠孝東路「親密互動全被拍」天亮搭小黃急
男主管性侵女下屬！見一通電話「軟掉」　她怕男友丟工作含淚就範
缺席同學婚禮！新娘傳「一張照片」逼匯禮金　神回讓他跪了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／急先鋒　東方007團隊繼續英雄救美

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

瘋電影／急先鋒　東方007團隊繼續英雄救美

親愛的，我把70萬變大了！納智捷U6智遊特仕版給你多更多

台股漲43點！可望攻萬三大關　台積電漲0.22%

盤點《艾蜜莉在巴黎》女主角最愛的「桃粉穿搭」　2300元也能get同款

佩德森繼續砲轟光芒火球男　G5道奇2局3比0領先

美國調停「雙亞戰事」發聯合聲明　再保證人道停火協議26日生效

美國對台軍售不一樣了！　具3大戰略、可直攻壓制東部戰區

腦中風預防治療憂出血？左心耳微創手術改善生活品質

惡老闆囚禁母女3人！餵2幼童「吃菸草、餿水」　直播主揪團救人

瘋電影／急先鋒　東方007團隊繼續英雄救美

「木柵第二期市政重劃區」主要幹道更新完工　台北市斥資1420萬

竟然有洗澡這麼乖的貓咪！　網笑：是電池被拔下來了嗎

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

聽得見假裝聽不見是最可惡的事情

超市火鍋肉片變出5道美味料理

奈奈：對付大男人主義的另一半

男人為什麼要偷偷接受「前女友」

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

東方007團隊繼續英雄救美

外食族享瘦攻略－自助餐篇

更多熱門

相關新聞

不會因殘疾而消失的專業訓練

不會因殘疾而消失的專業訓練

濱中夏目（吉岡里帆 飾）在警察學校畢業典禮當晚，因過失車禍，導致弟弟死去，自己也雙目失明，她放棄成為警察的夢想，3年來，她將自己完全封閉，只有導盲犬陪伴她過日子。

嫌疑人應不應該被輿論入罪？

嫌疑人應不應該被輿論入罪？

殺人蟹橫行大海

殺人蟹橫行大海

貧苦淬鍊靈魂魅力

貧苦淬鍊靈魂魅力

關鍵字：

瘋電影急先鋒賴賴成龍(Jackie Chan)楊洋母其彌雅艾倫

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

51歲男接種流感疫苗「10天後病危」

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

放火脫困後秒提告　網：很好示範

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

孫女滿月祭祖！婆婆冷回：女的不用拜

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面