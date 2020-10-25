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禿頭不能愛國！韓國海軍官校將掉髮症列「不及格」　遭批違反人權

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▲▼南韓海軍入伍健檢項目，竟將掉髮與刺青同歸為不及格項目。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓海軍入伍健檢項目，竟將掉髮與刺青同歸為不及格項目。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著進入秋冬交替之際，日夜溫差擴大、天氣變得十分乾燥，導致人類皮脂腺分泌變少、毛髮容易乾枯掉落。

根據韓媒《YTN》，每年秋冬交替之際有不少20多歲的年輕族群因掉髮、禿頭求診，且人數逐年攀升，光是去年就有超過10萬名南韓女性掉髮；然而有國會議員指出，掉髮、甚至禿頭，可能無法順利進入海軍士官學校就讀、接受軍事訓練。

根據韓媒《朝鮮日報》，共同民主黨籍國會議員朴省俊（박성준）於15日的國政監察中拿出一份2021年度第79屆海軍士官學校招生要領，指出身體健康檢查項目中，掉髮症竟然是「不合格」項目中的其中一項，與異位性皮膚炎、尋常性痤瘡、白癜風、白化症、刺青與自殘痕跡等同樣歸為不合格項目。

朴省俊表示，「掉髮症是美觀上的問題，然而並不會影響到履行任務、也不會造成傳染，如果因受試生患有掉髮就將其劃為不及格，恐怕影響其權益。」

朴省俊指出，《軍人事法》將掉髮劃歸為不及格項目，且歸為身心障礙，甚至依據掉髮面積賦予其不同身心障礙級數，而這其實是源自於全斗煥時代的不合理規定。

而南韓國家人權委員會也曾於2017年指出類似問題，「因掉髮而造成禿頭，並不是個人意識所能決定的，而是符合自然現象的生理條件。若因禿頭而拒絕雇用對方，屬於侵害人權的行為。」

根據大韓掉髮治療學會估算，南韓約有1000萬人口具有潛在性掉髮問題。

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