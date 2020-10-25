婚後公寓要過戶給老公！婆家「無理要求」引爆她怒火：我爸買的房

▲和婆家人吃飯被酸說房子沒過戶給老公。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

爸爸買給自己的房子，結婚後卻被婆家逼迫要轉到老公名下！一名人妻表示，當年和老公結婚僅有登記沒辦婚禮，很多長輩甚至不知道他們已婚，她也很少會和婆家一起出去旅遊，直到前幾天參加老公家人辦的家庭旅遊，才發現親戚都對她這個媳婦頗有微詞，甚至還說，「都嫁進我們家了，怎麼房子還是女生的名字？」

人妻在臉書社團「靠北婚姻2.0」匿名表示，她和老公結婚時沒有宴客、拍婚紗、送喜餅等等，走一個簡單又省錢的路線，連過年也是各自回家裡過，「只有很偶爾有必要雙人合體出席的活動才會一起出現」，目前兩人一起住在爸爸買給她的公寓，「我們兩個各自負責車子和房子的部分」，老公則是負責2台汽車、2台機車的費用，包括油錢、保養費、稅金等等。

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▲夫妻倆一開始就說好女生負責房，男生負責車。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



平常家事部分也都由老公負責，「我是個徹頭徹尾的生活白痴」，所以煮飯等責任也都落到貼心的老公身上。直到前幾天，她參加了老公家人辦的家庭旅遊，被眾多長輩碎念說「一點媳婦的禮貌都沒有」，原因是烤肉時沒進廚房幫忙，一直坐在客廳打電動，吃飯時親戚也酸說，「你都荼毒你老公，叫他做事你自己都不做」、「嫁進來帶一間公寓當嫁妝也就算了，都嫁進我們家了，怎麼房子還是女生的名字？」

就是那句「怎麼房子還是女生的名字？」引爆原PO怒火，房子是她爸媽自己花錢買的，婆家卻要求結婚就要過戶給男方，「我現在還是不懂，為什麼結了婚我的房子就要變成我老公的？有人懂這個邏輯嗎？」

網友看完也替她抱不平，「別再介意⋯你老公挺妳才是最重要的」、「你老公超級棒的！我也希望過年可以各過各的～每個月的陪長輩吃飯已經讓我壓力很大」、「三姑六婆沒啥邏輯，就愛嚼舌根，不用懂，妳們兩夫妻典範」、「所以嫁到他們家要會煮飯洗衣服送房子？吃X⋯」。