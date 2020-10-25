潘曉穎母親拒與港警會面　重申3要求「不然只是浪費時間」

▲命案發生後，潘曉穎的母親曾來台認屍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案死者潘曉穎的母親25日未出席港警邀請的會面，指港警沒有回應她在昨日提出的問題與要求，因此拒絕會面。對此，港警下午表示，會持續與潘曉穎的家屬聯絡，並提供適切可行的協助。

港警指出，香港警方與台灣警務單位一直透過警務合作機制處理案件，警方有專責人員負責港台間的警務合作機制，人員平常也與台方保持聯繫，「台灣警方如提出要求，香港警方必定作適當處理。」

港警表示，死者家屬若希望將港方聯絡人員的資料交予台灣警方，以提醒台方可聯絡該香港警務人員，警方樂意將該人員的聯絡資料交予死者家屬。

▼陳同佳在港出獄已滿一年，尚未來台投案。（圖／路透）



港警提到，警務合作機制為港台警方溝通的平台，與司法協助（司法互助）有別，在香港，就某刑事偵查而取得的證據，法律只容許其用於該香港案件，要移交證據必須透過司法協助程序。

港警強調，香港的《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，所以目前沒有法律框架進行證據移交，「警方的一切行動和提供的協助必須按香港法律進行，事態發展至今，唯有台灣方面容許陳同佳入境才能有所發展。」

港警還說，陳同佳若獲得台灣原則上批准入境，香港與台灣即可透過警務合作機制研究和安排其赴台行程。

▼香港保安局局長李家超。（圖／CFP）



港警指出，法庭先前指示警方將屬於死者的證物交還死者家屬，警方已聯絡死者家屬以將相關證物交還，並會按香港法律及法庭指示將死者的證物交還死者家屬，「警方會繼續與死者家屬直接聯絡和提供適切可行的協助。」

此外，根據港媒報導，潘母拒絕港警的會面後，曾傳訊息給港警，要求港警經由傳媒回覆她昨日所提出的問題與要求，並強調她要確定港警有誠意與台灣方面協商，才願意見面，不然只是浪費時間。

潘母也重申她昨日所提出的問題與要求，包含警方要與台方協商解決陳同佳赴台投案事宜；與案件「話得事」的人（指有權下決定者）會面；要求警方代為保管女兒遺物，並盡快與台灣警方進行刑偵移交資料。