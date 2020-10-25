日本政府遭砲轟！傳將「延後一個月」決定是否排放浮島核電廠廢水

▲傳日本政府暫緩一個月召開會議決定是否排放福島核電廠廢水至太平洋。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前曾傳出日本政府將於本月27日，由內閣官房長官加藤勝信主持會議，決定是否將福島第一核電廠內存放的123噸核廢水排入太平洋，然而似乎考量到國內漁業團體的批評，昨（24）日又傳出將延後一個月決策是否排放核廢水等問題。

根據日媒《朝日新聞》、《日本經濟新聞》24日報導，日本政府於23日集結經濟產業省、環境省等相關部門副大臣針對核反應爐廢水問題召開對策小組會議，經濟產業大臣梶山弘志在記者會上表示，「目前還未到達公布是否決定排放核廢水的具體時機。」

據悉，先前有日本媒體報導，加藤勝信決定於27日召開會議決定是否排放核廢水時，除招致南韓中央與地方政府極力反對，就連日本國內漁業團體也傳出反對聲浪。根據《共同社》報導，日本政府從今年4至7月，就收到來自各界關於排放福島核廢水的意見達4011件，其中高達2700餘件表達不安與質疑，日本全國漁業協同組合聯合會表示，「誓死反對無法獲得漁民與一般國民支持的海洋排放廢水政策。」

而之所以日本政府決定延後一個月決定，外界預測很有可能是核電廠存滿廢水的時間點將會比原先預期的還要晚。原先東京電力公司預測2022年夏季核廢水儲水槽可能會填滿，然而今年夏季汙水量減少，因此時間將會比原先預期還要充裕。

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