美軍2架B-1B轟炸機現身台灣東南海域　飛行路線曝光

▲ 2架美軍B-1B槍騎兵戰略轟炸機朝台灣東南海域方向飛行。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

全球軍情動態推特「飛機守望」(Aircraft Spots)表示,美軍2架B-1B槍騎兵戰略轟炸機自關島起飛後,朝台灣東南海域飛行,接著前往南海,期間由空中加油機KC-135補給油料。

飛機守望指出,美軍轟炸機編號分別為HUGE01、02,從關島安德森空軍基地起飛。與此同時,另個全球軍情動態推特「CANUK78」也分享路徑圖。

上月25日,美軍2架B-1B轟炸機也同樣從關島安德森空軍基地起飛,朝著台灣西北方向飛行,期間也有2架美國空軍KC-135加油機進行空中油料補給。

Interesting aircraft heading towards the #SouthChinaSea



The Hex comes back as a H60 but judging by speed and altitude it's clearly not.#AE681B pic.twitter.com/odV4KeGMLs