只為喚回前任！狠媽下毒6個月女兒害險死　臉書PO照討拍內幕曝

▲該名女子當時讓女嬰服下治療注意力不足過動症（ADHD）藥物，孩子隨後在毫無反應的狀態下緊急送醫。（圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲一名20多歲母親為了引起前任伴侶的注意，親手在6個月大女兒身上下毒，導致孩子昏迷送醫入住加護病房，但事後她明顯不在意孩子的情況，反而花費心思在臉書發布病情細節、上傳住院照片，所幸女嬰最終成功保住性命，完全康復。該名女子現已坦承犯案，當地法院23日宣布判處她5年徒刑。

每日星報報導，該名女子當時讓女嬰服下治療注意力不足過動症（ADHD）藥物，孩子隨後在毫無反應的狀態下緊急送醫，前往昆士蘭省雷根醫院接受治療。但醫師透露，當時20多歲的小媽媽並不是很關心孩子的狀態；此外，女子當時一度對醫護人員撒謊，隱瞞另個孩子曾經拿到治療ADHD藥物的事實。

令人關注的是，女子更在臉書揭露女兒詳細病情資料，並上傳孩子躺在加護病房的照片，就為了要引起前任伴侶注意。

在醫院全力搶救之下，女嬰在病情穩定後，於5月28日出院，但過沒幾天，再度出現用藥相關的心跳過快、四肢抽搐及失眠等症狀，再度送入加護病房，所幸如今孩子已經完全康復。

警方於5月31日逮捕該名女子。法官喬杜里（Craig Chowdhury），孩子能成功保住性命是一件相當幸運的事，但也強調，考量到被告女子年紀輕、沒有前科等因素，只判處5年徒刑；據悉，她12個月過後就能申請假釋。

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