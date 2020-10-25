陸央行前行長：中國年輕人儲蓄率下降　過多靠借錢欠債「奢侈消費」

▲大陸年輕一代的儲蓄率明顯下降。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行前行長周小川24日表示，中國年輕一代的儲蓄率正在明顯下降，這有好的方面，有助於擴大內需，但也有令人擔心的方面，就是一些年輕人過多靠借債過度消費、奢侈消費。

周小川在第二屆外灘金融峰會上指出，中國在亞洲金融風波前，GDP的儲蓄率是在35%左右，但是亞洲金融風波以後就開始迅速提高，提高到最高時也正好是全球金融危機爆發的2008年，那時候達到了51.8%，但是隨後有了擴大內需的政策，在這一系列的政策之下，2019年年末，中國的儲蓄率佔GDP中的比重降到了44.6%，目前看來還會進一步地下降。

▼大陸央行前行長周小川。（圖／記者陳政錄攝）



周小川提到，疫情對於儲蓄率的影響，目前還看不太清，因為既有增加儲蓄的方面，同時也有減少儲蓄的方面，這還要進行密切地觀察，「全球的平均儲蓄率在過去10年、20年中，平均是26.5%，所以中國是大大高於這一水平。同時東亞有一些國家也都是明顯高於這一平均水平，而低於（這一水平）的主要是美國，美國就是一位數。」

周小川還說，他觀察到年輕一代的儲蓄率在明顯下調，這之中有好的方面，有助於擴大內需，但也有令人擔心的方面，就是一些年輕人過多靠借債過度消費、奢侈消費，將來是不是好事也不完全知道，但是總結來說，儲蓄率會進一步調整。