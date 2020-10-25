川普高調喊「沒拿中國錢」　富比世打臉踢爆：中企付他1.5億元

▲川普前往威斯康辛州出席競選活動，在空軍一號外接受媒體採訪。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普不停在推特上抨擊，對手拜登是拿中國政府錢做事的「傀儡」，自己卻沒有卻沒有從中國拿任何一筆錢，但隨著之前在中國的秘密銀行帳戶卻遭媒體曝光，《富比世》也貼出證據打臉，在紐約曼哈頓的川普大廈有承租給「中國工商銀行」，每年都會收到540萬美元（約1.5億美元）的租金，實際上就是拿中國政府的錢。

中國工商銀行是五大中國國有銀行之一，總資產超過27兆人民幣，而中國政府也持有超過70％股份，自2008年起駐進川普大廈。

儘管他在2017年從川普大廈搬到白宮，但仍持有川普大廈商業有限公司（Trump Tower Commercial LLC）全部股份，保有建築物所有權，加上中國工商銀行是中國最大國有銀行，這層關係形同外國向美國總統繳納租金，可能違反美國憲法中，「禁止聯邦官員接受來自任何外國的任何形式的禮物、酬金、職務」的規定。

▲美國總統川普批評拜登是「中國傀儡」。（圖／路透）



長子艾瑞克（Eric Trump）曾表示，自己父親計劃捐贈所有來自外國政府的利潤，「全數」移交給美國財政部做使用。但川普只有在任期頭兩年做到，且僅捐出34.3萬美元，與實際上得到的2年390萬相差甚多。

但根據《紐約時報》新的消息指出，川普的發言人表示，中國工商銀行已經與其他在紐約的辦事處合併，「離開了川普大廈的大部分空間」，但中國工商銀行網站仍列出川普大廈作為地址。

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