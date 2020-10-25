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泰國示威最美風景...學生摸黑寫功課　抗議人士開手電筒幫照明

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▲泰國反政府示威。（圖／翻攝自twitter）

▲即使進行示威運動，泰國學生仍恪守本份。（圖／翻攝自twitter）

實習記者周依儒／綜合報導

泰國反政府學運近日逐漸擴大成連續數天的大型示威運動，不過日前卻看到許多到場的大學生和中學生，即使參與抗議行動，也仍然繼續恪守學生本分，不但乖乖穿著各校制服到場，甚至還拿出作業出來寫，旁邊更有許多成年人看到此景象，自動打開手機手電筒替他們亮燈。

▲▼泰國示威。（圖／路透）

▲泰國反政府示威。（圖／翻攝自twitter）

綜合泰媒報導，泰國的學生從小學到大學都必須穿上制服，因此在大批的示威人潮中，可以看到下課趕過來的大學生和國高中生，他們不但安靜的席地而坐表達訴求，更沒忘記學生的責任，紛紛拿出作業來寫，還有大學生開始教學弟妹功課，且加上下課時間已經接近天暗，許多學生在黑夜中仍摸黑寫作業，讓一旁大人自動打開手機手電筒，讓他們可以看的更清楚。

照片PO出後也引起各國網友轉發，紛紛在留言處聲援，「泰國加油」、「真的很尊敬」、「這種精神真的好棒」、「很感動」、「幫忙照亮的大人和教功課的大學生都很感人」、「在這樣的環境下還能遵守規定和本分真的很不簡單」，「願孩子們今天投資的東西沒有白費，我們也將為了美好的未來而奮鬥。」

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