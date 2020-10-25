背部被打「血肉潰爛見骨」！蘇丹惡師鞭刑鏈鎖男童　校內性侵頻傳

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者湯子暘／編譯

英媒《BBC》記者法塔赫（Fateh al-Rahman al-Hamdani）秘密喬裝成普通民眾，深入蘇丹境內23間私人學校，記錄地方宗教學校中的惡行，包括長期鞭打、性侵、監禁、用鎖鏈綁男童，影片中可以看見學生的背部與腳踝受傷潰爛，有些人差點被毆打致死。

Khalwas是蘇丹傳統的伊斯蘭教學校，已經數百年的歷史，免費提供學生教育、食物和水，吸引父母家長把小孩送來接受古蘭經的教育。但法塔赫發現，學生普遍有受到虐待、生活環境惡劣、營養不良的問題。

胡笙（Hussein）是蘇丹境內3萬多所Khalwas其中之一的經營者，也是學生們的「教長」（Sheikh）。法塔赫調查發現，學生納德（Mohamed Nader）只因為想逃離這座「監獄」，差點被老師們鞭打至死，背上血肉潰爛，傷口深可見骨。

納德透露，學校內部存在霸凌惡性循環，年長學生會性侵年幼同學，而這些性侵犯過去也曾是性侵受害者，他與另外2名學生伊斯瑪儀（Ismail）、胡拉法（al-Khulafaa al-Rashideen）還曾被關押在禁閉室之中，忍受超過5天的折磨，沒有攝取任何食物或水。

▲非洲孩童受教權容易被忽視，學生在學校中的人權也時常不被重視。非當事學校。（圖／CFP）



教長胡笙在被記者法塔赫質問時表示，那些套腳踝上的厚重鎖鏈有「宗教意義」，「阿拉會敬佩那些帶著枷鎖上天堂的人。所有的Khalwas都在這樣做，不只有我。」

他也坦承，學校有時確實會打學生，對那些拒絕讀書、會抽大麻、吸毒、偷竊的學生來說，懲罰措施實屬必要，「是他們父親把孩子帶過來受訓的。你不打，學生們不會記得。」但他強烈否認學校有性侵的事件。

▲非洲蘇丹的私人宗教學校被爆有虐待問題。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）



納德的案子被呈報上去後，3名老師與胡笙都被指控，但隨後全部都被保釋，沒有受到任何法庭審判。今年初，胡笙因車禍中喪命，他的哥哥接管了學校，並承諾不會容忍任何孩子再被毆打。

蘇丹當局對於Khalwas的問題普遍冷處理，加害者幾乎不會受到審判。宗教事務所表示，正在評估境內的學校教育，「但想要在一夕之間就解決舊政權累積30年的問題，這是不可能的事情。」

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