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三星會長李健熙逝！南韓政壇「致最高哀悼」：盼擺脫官商勾結陰影

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▲▼三星集團會長李健熙與其夫人洪羅喜。（圖／CFP）

▲三星集團會長李健熙與其夫人洪羅喜。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓三星集團會長李健熙（이건희）先前因急性心肌梗塞昏倒，住院6年後於今（25）日病逝，享壽78歲。消息一出，震驚南韓商界與政壇，國內外媒體紛紛以最快的速度報導。李健熙曾引領南韓走向全球高科技與IT產業大國，成為代表南韓財閥的象徵性人物。對此，南韓政壇也致上哀悼之意，同時審視其生前功過。

南韓執政黨共同民主黨（더불어민주당）黨魁李洛淵（이낙연）在臉書發文，表示對於李健熙會長的辭世致上哀悼之意，「新經營、創造經營、人才經營等等......故人（指李健熙）每逢重要關頭，便以具革新精神的領導能力引領變化，造就三星集團躍升為家電、半導體、手機領域的世界巨擘。」

李洛淵表示，「故人所留下的珍貴話語，造就具創意精神的企業文化，也帶給我國社會省察與反思的能力。」

▲▼南韓前總統李明博(左)曾因行賄三星，2審被重判17年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統李明博(左)曾因行賄三星，2審被重判17年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

不過李洛淵也指出三星集團所面臨的問題，「然而故人強調以財閥為中心的經濟構造、不承認工會成立，帶給南韓社會負面影響，這些缺失我們無法視而不見，尤其是其不透明的企業領導階層構造、避稅、勾結政治勢力，成為其留下的黑影。」

最後，李洛淵還是給予高度評價，「故人的革新領導精神、不屈不撓的挑戰精神，不管在哪個時代、哪個領域，都應該被繼承下來，願三星集團能斬斷過去的錯誤、重獲新生。想起故人所留下的光輝與陰影，請一路好走！」

▲▼三星會長李健熙病逝，其子女李在鎔、李富真、李敘顯繼承與集團分工問題備受矚目。（圖／CFP）

▲三星會長李健熙病逝，其子女李在鎔、李富真、李敘顯繼承與集團分工問題備受矚目。（圖／CFP）

南韓第一大在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）國會院內代表朱豪英（주호영）表示，「過去李健熙曾說過，『除了妻小以外，其他都必須換掉』，他引領三星成為世界第一名的企業，如今卻傳出病逝消息。我相信，後人能夠記得李健熙在全球為三星、為大韓民國爭光的企業史。」

而正義黨（정의당）首席發言人丁皓真（정호진）也表達哀悼之意，「李健熙為大韓民國史上留下官商勾結、集團內無成立工會等揮之不去的陰影，而其陰影甚至影響副會長李在鎔。期盼李在鎔能抹去陰影、引領改革，成為國人的三星！」

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