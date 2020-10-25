蓋達「高階領袖」遭阿富汗軍方擊斃！組織第二把手…FBI列頭號要犯

▲極端組織蓋達（Al-Qaeda）高階領袖馬士禮（Abu Muhsin al-Masri）被擊斃。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗國家安全局（NDS）24日證實，該國安全部隊擊斃了美國聯邦調查局（FBI）通緝的頭號恐怖分子、極端組織蓋達（Al-Qaeda）高階領袖馬士禮（Abu Muhsin al-Masri）。

阿富汗國家安全局24日在推特發文指出，埃及籍的蓋達高階領袖馬士禮已在中部加茲尼省（Ghazni）遭擊斃。別名「阿布達勞夫」（Husam Abd-al-Ra'uf）的馬士禮被視為蓋達組織在印度的第二把手，他在2018年12月因提供支持與資源給外國恐怖組織，並密謀殺害美國國民，遭FBI通緝。

Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e — NDS Afghanistan (@NDSAfghanistan) October 24, 2020

官方目前尚未透露具體的死亡時間與地點，但目前正值塔利班與阿富汗政府進行談判的敏感時機，這次的擊殺行動也格外受到矚目。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上個月曾表示，阿富汗境內的蓋達成員剩不到200人。

今年正巧是美國推翻塔利班政權滿19年；塔利班曾窩藏2001年9月11日對美國發動攻擊行動的蓋達組織成員。美國也在今年2月達成協議，逐步從阿富汗撤軍，估計所有外國軍隊會在2021年5月前全數撤離。

►阿富汗「人肉炸彈客」引爆18死57傷！IS宣稱犯案 影響和平談判

►澳洲特種部隊濫殺俘虜內幕曝光 3名成員對軍官惡行感到不安

►阿富汗塔利班挺川普連任還關心病情 競選團隊：拒絕他們支持

►神級亮白天后！肌因極光白綻顏霜