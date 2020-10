蓋達「高階領袖」遭阿富汗軍方擊斃！組織第二把手…FBI列頭號要犯

▲極端組織蓋達(Al-Qaeda)高階領袖馬士禮(Abu Muhsin al-Masri)被擊斃。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗國家安全局(NDS)24日證實,該國安全部隊擊斃了美國聯邦調查局(FBI)通緝的頭號恐怖分子、極端組織蓋達(Al-Qaeda)高階領袖馬士禮(Abu Muhsin al-Masri)。

阿富汗國家安全局24日在推特發文指出,埃及籍的蓋達高階領袖馬士禮已在中部加茲尼省(Ghazni)遭擊斃。別名「阿布達勞夫」(Husam Abd-al-Ra'uf)的馬士禮被視為蓋達組織在印度的第二把手,他在2018年12月因提供支持與資源給外國恐怖組織,並密謀殺害美國國民,遭FBI通緝。

Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e