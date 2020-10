▲ 美國副總統彭斯及他的幕僚長馬克肖特(Marc Short,右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國副總統彭斯辦公室24日證實,幕僚長馬克肖特(Marc Short)確診新冠肺炎,即起開始隔離,現已展開接觸者追蹤,而彭斯夫婦同日的新冠病毒檢測均為陰性,健康狀況良好,而彭斯本人打算繼續出席後續滿檔的競選造勢活動。

肖特是最新一名染疫的彭斯團隊幕僚成員,稍早資深政治顧問歐布斯特(Marty Obst)也傳出確診消息。

彭斯新聞秘書奧馬利(Devin O'Malley)透過聲明表示,彭斯與肖特有過密切接觸,在與白宮醫療小組討論後,將會遵照美國疾管局指示安排個人行程。

國會山莊報指出,彭斯近來行程相當滿,24日人在佛州,料隨著大選到來,造勢活動會更多,預計接下來將前往北卡羅萊納州、賓州和明尼蘇達州等地。



BREAKING: Pence’s chief of staff, Marc Short, has coronavirus, sources tell me.