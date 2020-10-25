三星李健熙病逝！「第二名無用」16大金句　引領南韓成世界經濟巨擘

記者羅翊宬／編譯

南韓三星集團會長李健熙（이건희）於25日病逝首爾三星醫院，享壽78歲。其生前不顧父親李秉喆反對，執意發展半導體產業，甚至將公司名稱改為「三星半導體」，成功讓三星成為引領南韓產業發展、甚至成為全球高科技產業的世紀巨擘，而在1995年推出的三星集團形象廣告中，更表明「沒有人能夠記住第2名」之拼搏精神，造就之後陷入IMF金融危機的南韓人能夠胼手胝足，成功擺脫危機。

▲南韓三星集團會長李健熙病逝，享壽78歲。（圖／路透社）

李健熙生前具有獨特的領導風格，且相當重視產品品質，1995年3月更是在慶尚北道龜尾市工廠，在員工面前發表宣言，「品質代表我的人格」，當場燒毀15萬支品質有瑕疵的無線電話；不過半導體工廠曾發生員工接連罹患血癌，加上三星集團內曾長達80年沒有成立工會，而其獨子、三星電子副會長李在鎔（이재용）身陷前總統朴槿惠閨密門事件與繼承人風波，也使其成為南韓史上毀譽參半的人物。

根據統計，三星電子光是2019年的銷售額就達230兆韓元，規模直逼同年南韓政府總預算469兆韓元的一半！根據《韓聯社》，李健熙生前留下16大金句，其具前瞻性的獨特經營理念，深厚影響南韓經濟與社會變化。

►快訊／三星集團會長李健熙病逝！ 享壽78歲

▲三星集團李健熙2011年出席首爾全國經紀人聯合會（FKI）執行董事會議。（圖／路透社）

●我將會透過具未來前瞻性、且具有挑戰精神的經營理念，將三星打造成世界超級一流產業！（1987年12月1日就任會長典禮致詞）

●要跑的人就跑吧、要奔走的人就走吧，我不會阻攔的！若不想走就玩吧，我不會趕你的！但是請別扯他人的後腿，原地待在那吧！為何將往前走的人，硬生生抓到旁邊呢？（1993年6月）

●（上班）就別打卡了吧！取消掉吧！不管是在家、還是在何處，只要有想法就行了，不用硬是要待在公司。連續熬夜工作6個月，之後玩6個月也是可以的！不要認為自己是在玩，要玩耍的話就盡量玩耍吧！（1993年6月）

●到頭來，我應該試圖改變！若要改變，就徹底一點吧！講認真的，除了不能換掉老婆與小孩，其他的都要換掉！（1993年6月）

●品質瑕疵是癌症的一種，只要稍微走偏，三星也很可能會走向癌症末期！（1993年6月）

●從課長到部長，到5點以前收一收，通通離開辦公室吧！這是命令！（1993年6月）

●我國政治是4流、官僚與行政組織是3流、企業是2流。（1995年與北京特派員的懇談會）

●難道噴射機以2倍音速飛行，引擎的力量就會提升至2倍嗎？從材料科學、到基礎物理，所有材質與素材都必須被換掉，才有可能提升至超音速！（2002年4月）

▲三星集團創始人李秉喆、會長李健熙、副會長李在鎔（圖／CFP）

●雖然直到2、300年前，是由10萬至20萬人餵養一群君主與王室；不過到了21世紀，卻是由一名擁有卓越能力的天才餵養10至20萬名員工。（2002年6月）

●光是培育人才是不行的，你必須種植蘋果樹！（2003年5月）

●中國急起直追、日本遙遙領先的狀況，韓國經濟根本是夾在中間的三明治。（2007年1月）

●若欲提高三星品牌價值，讓人類生活過得更加豐饒，必須與任何人攜手合作，若有不足的部分，須要有合作的決斷能力與勇氣。（2011年1月）

●若無法充分運用女性的能力，是企業與國家的損害！（2012年女職員升遷聚餐）

●現在正面臨危機！全球一流企業正逐漸崩解，三星未來如何發展無從得知。未來10年以內，曾代表三星的事業與產品將逐漸消失，必須從頭來過，沒有猶豫的時間了！（2010年3月）

●切勿感到自滿，應該要具有危機意識、重新出發！須具有不懼失敗的挑戰、創新、自律精神，才能打造創造永生不息的企業環境。（2013年10月薪經營宣言20周年晚餐）

●必須再改變一次！若欲掌握變化的主導權，則必須試圖突破市場與技術的限制。（2014年1月新年致詞）

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