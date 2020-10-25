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美選前關鍵時刻出包！Google翻譯拜登落選　中文竟是「拜登勝選」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選倒數計時，不論是追求連任的川普或挑戰入主白宮的拜登都卯足全力造勢。但多名網友卻發現，Google翻譯功能過去數日再度出包，輸入英文「joe biden just lost the election」後，翻成中文卻是「拜登剛剛贏得大選」，但若是改為翻譯川普落選，譯文就沒問題，讓人質疑Google翻譯功能是否出現偏頗。

翻譯錯誤的文句現已在網路上瘋傳。依據影片，在選擇英文翻譯成繁體中文時，「joe biden just lost the election」會翻成中文「拜登剛剛贏得大選」，語意明顯有誤，但把主詞轉換成川普的名字後，「donald trump just lost the election」成功翻譯成「川普剛輸掉選舉」。

▲▼ Google翻譯功能出包 。（圖／翻攝自推特）

▲ Google翻譯功能出包 。（圖／翻攝自推特）

許多網友在推特提出質疑，也有人開始討論此現象是否有人蓄意操弄，針對川普。經記者實測，目前Google翻譯網頁版和手機App版本的翻譯均正確，且不論選擇翻譯成簡體或繁體中文，字句「joe biden just lost the election」正確譯為「拜登剛剛輸了大選」，更換成川普後的翻譯也正確。

事實上，Google翻譯迄今開放大眾修改，用戶能在譯文下方點選修改建議，且該功能也有團隊成員協助驗證翻譯是否正確，一旦眾多使用者票選為正確譯文，在翻譯後的譯文右側就會顯示打勾徽章。

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