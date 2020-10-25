馬紹爾挺台！談斐濟事件籲中國停止霸凌恐嚇　曝衝突真正目的

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）

文／中央社記者丘德真雪梨25日專電

台灣駐斐濟代表處稍早舉行國慶酒會，遭中國駐斐濟大使館人員鬧場。對此，友邦馬紹爾群島駐斐濟大使伊休達向國際媒體發聲，指中國必須停止持續霸凌和恐嚇行為。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）昨天報導，中華民國邦交國馬紹爾群島共和國的駐斐濟大使伊休達（Albon Ishoda）指出，中國大使館人員的鬧場行為，形同是要嚇阻大家別再參與台灣人的國慶活動。

不過伊休達強調，他未來仍會堅持出席台灣駐斐濟代表舉行的國慶酒會。

RNZ報導，台灣駐斐濟代表處8日在當地首都蘇瓦（Suva）舉行國慶活動；中國大使館人員擅闖後，現場爆發口角及肢體衝突，造成一名台灣外交官員受傷送醫。

伊休達在接受RNZ訪問時說：「我覺得，他們（中國大使館）派人到場滋擾，可能是要傳達某種訊息，要讓任何到場參與的人士認真看對待他們（中方）的想法。」

伊休達認為，中方的舉動形同恐嚇，目的是要「阻止任何人和台灣人一同慶祝」。對於中方聲稱使館人員是遭到挑釁的說法，伊休達表示對中方感到失望。

有報導指蘇瓦警員到場後，中方人員以外交豁免權為理由，拒絕協助警方調查。對此伊休達指出，外交人員雖然享有特權，但仍應該遵守當地法律。

蘇瓦警方表示，「各方均同意讓事件交由外交層面去處理」，因此警方將不會展開調查。

伊休達表示，希望各方能夠就事件展開和平對話。他說，希望不會再有類似事件發生。

伊休達還提到，中國駐斐濟大使館人員擅闖台灣的國慶活動，過往早有先例。

伊休達表示，馬紹爾群島承認奉行民主政治的台灣，而他在未來仍會繼續出席台灣的國慶酒會。