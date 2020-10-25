快訊／三星集團會長李健熙病逝！　享壽78歲

▲三星集團會長李健熙逝世。

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息指出，象徵南韓財閥的三星集團會長李健熙（이건희）今（25）日上午驚傳於首爾市江南區三星首爾醫院病逝，享壽78歲。

李健熙在2014年5月因急性心肌梗塞於首爾市龍山區梨泰院洞住處昏倒後，就被送往自己順天鄉首爾醫院，隔日緊急手術。之後李健熙於加護病房接受低溫治療，減輕腦部與器官的組織性傷害，直到心肺機能復甦後，轉回一般病房，住院15天後一度從昏厥狀態恢復過來。

在住院6個月後，李健熙身體機能逐漸恢復，一天內約15至19小時保持清醒，接受包括輪椅治療等復健療程，直到最近甚至可以自主呼吸，然而卻仍不幸病逝。

三星集團也證實李健熙死訊，並發布聲明指出，當時他的家人，包含兒子李在鎔都陪在身邊，「我們三星所有人都將珍惜與他的回憶，並感謝我們和他一起共享的旅程，我們向他的家人、親屬和那些親近的友人表達最深切的哀悼，他遺留下來的事物，將永遠存在我們心中。」

李健熙1942年生於日殖朝鮮慶尚南道，1966年從美國留學回國後進入三星旗下的東洋廣播公司，2年後任東洋廣播理事，1978年升任三星物產副會長，次年升任三星集團副會長。

1987年，父親李秉喆去世後，李健熙接任三星集團會長之職。上任三星會長3個月後，他提出「二次創業宣言」，1993年提出「新經營」，1997-2000年提出「非常經營」，2004年提出「人才庫」遠景。

李健熙除了是南韓首富外，其名下的房地產價值也相當驚人，目前價值約為964億韓圜，較去年同期成長38.5％。而他位於首爾漢南洞的房地產，價值漲幅更是高達52.5％，目前價值約為398億韓圜。