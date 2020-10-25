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泰總理不甩下台最後通牒！反對派今上街頭　號召明包圍德國大使館

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▲▼泰國抗爭組織「自由青年」今天繼續號召群眾示威，包圍德國大使館。（圖／路透）

▲泰國抗爭組織「自由青年」繼續號召群眾示威，包圍德國大使館。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

泰國示威民眾21日給總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）最後通牒，限期3天內下台負責，要求政府改革君主制，至昨夜為止已經期滿，仍不見帕拉育有任何動作。反對派號召今日走上街頭，示威團體「自由青年」（Free Youth）也誓言升級行動，號召民眾26日一起包圍德國大使館，抗議德政府包庇泰王瓦吉拉隆功。

帕拉育不買帳民眾的威脅，明言不會辭職，但以先以解除緊急狀態，安撫示威者高漲的情緒，「儘管當前局勢有著許多反對意見，我寧願以此為契機，讓泰國人針對國家問題相互磋商。」

剛被釋放的民運領袖賈圖霸（Jatupat Boonpattararaksa）表示，仍有許多抗議民眾被關押在曼谷監獄，「帕拉育就是問題的癥結點，是我們第一個要掃清的阻礙。」自由青年也在網上召集所有示威民眾，要反對帕拉育的「獨裁統治」，「今天你不起身戰鬥，明天你就成為奴隸！」

▲▼泰國示威。（圖／路透）

▲泰國曼谷街頭的示威越演越烈，與警方展開對峙。（圖／路透）

帕拉育於2014年任職陸軍指揮官，領導大規模政變推翻政權，還修法支持軍政黨，被抗議民眾指控，在去年大選中以不公正的方式維繫政權。

泰國軍政府一向與皇室交好，堅定擁護皇室的名譽與利益，藉此持有「正當性」。但當瓦吉拉隆功在泰國身陷新冠肺炎的危機時，卻被抓包躲在德國的酒店，與20名嬪妃玩樂數月，直到最近才歸國，引起人民極度不滿。

隨著抗議民眾反對皇室的聲浪高漲，與泰國內部「保皇派」的衝突加劇，激起嚴重對立局面。泰王瓦吉拉隆功作為衝突核心，23日在曼谷大王宮外接受保皇派的熱烈支持，還與其中名僧蘇威特（Suwit Thongprasert）進行短暫交談。

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