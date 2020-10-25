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喀麥隆校園慘案！槍手闖英語區學校掃射　至少8學童喪命12傷

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▲▼喀麥隆西南部英語區學校遇襲 至少8學童喪命12傷。（圖／路透）

▲遺體被抬出。（圖／路透）

文／中央社喀麥隆昆巴24日綜合外電報導

聯合國表示，持槍和砍刀的攻擊者今天襲擊喀麥隆西南部城市昆巴（Kumba）一所雙語學校，造成至少8名學童喪命和12人受傷。

法新社報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）派駐當地單位發表聲明說，至少8名學童遭武裝分子槍殺或持砍刀砍死。聲明又說，另有12人受傷送往當地醫院救治。

那個地區自2017年以來一直飽受騷亂衝擊，說英語的分離主義分子在兩個西部地區與政府安全部隊間的衝突，已奪走超過3000條人命，迫使70萬人逃離家園。

喀麥隆軍方於9月初展開對西北英語區分離主義分子的掃蕩行動。西北和西南英語區，數十年來一直不滿遭到占多數法語區歧視。

路透社報導，一群槍手今天闖入喀麥隆西南部一所學校，不分青紅皂白胡亂開火，造成至少6名學童喪生和大約8人受傷，當地是分離主義分子活躍地區。

根據官員和當時在校外一名學生家長的說法，穿著便服槍手搭摩托車抵達西南大區（South West Region）昆巴市，於中午左右發動攻擊。部分學童從2樓跳窗逃命時受傷。

這起攻擊事件是否與當前軍方和尋求在西部英語區建立亞巴佐尼亞共和國（Ambazonia）分離團體間的衝突有關，目前仍不清楚。

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