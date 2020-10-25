全球近115萬死！法國日增4.5萬例再刷新高　奧地利確診激增

▲法國成為全歐新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重國家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間25日上午4點30分，全球累計確診4246萬1399例、114萬7479死。全球破百萬確診累計7國，哥倫比亞即將成為第8國，而歐洲方面疫情再起，法國、奧地利單日新增確診創新高。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計856萬3540例確診、22萬4720死；印度累計781萬4682例、11萬7956死；巴西累計535萬3656例、15萬6471死；俄羅斯累計148萬7260例、2萬5647死。

西班牙成為全歐首個進入「百萬確診大關」的國家之後，法國也跟進並超越，成為全球第五大染疫國，過去24小時新增4萬5422例確診，刷新前一日的4萬2032例，再度創下該國際路，當前累計108萬4659例、3萬4536死。隨後的阿根廷累計106萬9368例、2萬8338死；西班牙累計104萬6132例、3萬4752死。

奧地利24日單日新增3614確診病例，創下該國新高紀錄，較前一日通報的2571人多出1043人，目前累計7萬9770例、965死。疫情同為西歐嚴重國家之一的英國，過去24小時通報新增2萬3012例，較前一日2萬530例增加，並新增174死，累計85萬7041例確診、4萬4835死。