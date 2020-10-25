舉報公司內部「黑暗金流」　吹哨人獲33億破紀錄獎金　

▲美國有一名吹哨者獲得1.14億美元獎金。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國證券交易委員會（SEC）日前在官方網站宣布一則消息，內容是委員會將予以一名吹哨者提供高達1.14億美元（約新台幣33億元）檢舉獎金，原因是該吹哨者向政府報料某企業「異常」訊息，使稽查單位可以循線破獲一場嚴重弊案，本次獎金也是美國「吹哨者計畫」實行以來的最高紀錄。

美國證券交易委員會吹哨者辦公室主任諾伯格（Jane Norberg）表示，事件中的吹哨者在公司內部檢舉「異常」未果，不顧在個人與工作上會遇到的刁難，依然向SEC與相關單位爆料公司涉及的違規行為與資料，讓稽查單位能夠快速且順利的做出執法，「舉報人做出了非常重要的協助。」

▲證交會2012年頒發首次的吹哨人獎金後，至今已經向108位頒發超過6.76億美元獎金。（圖／CFP）

根據證券交易委員會的官網資料，本次予以吹哨人的1.14億美元獎金，包含SEC給出的5200萬美元，還有另一個單位提供的6200萬美元獎金，合計1.14億美元創下美國「吹哨者計畫」實行以來的最高紀錄，本次破紀錄的獎金也被視為「拋磚引玉」的舉動。

資料指出，證交會吹哨者獎金是透過國會成立的「投資者保護基金」支付，資金來源則為「對違反證券法者（或企業）開出的金融制裁」來籌集，只要金融制裁的金額超過100萬美元，吹哨者就可以獲得10%到30%不等獎勵，證交會2012年頒發首次的吹哨人獎金後，至今已經向108位頒發超過6.76億美元獎金。