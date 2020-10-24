　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登驚爆中國投資！　《福斯新聞》點名：副手賀錦麗也有涉入

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲拜登,賀錦麗。（圖／路透）

▲美國民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden），與副手賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透，下同）

中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國民主黨總統候選人拜登家族與中國商務往來的傳聞有新進展，福斯新聞報導，拜登的弟弟吉姆曾發出一封電郵，提及與中國企業的合資計畫，並點名拜登的競選副手賀錦麗等人。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，這封日期標註2017年5月15日的電子郵件，與先前「紐約郵報」（New York Post）報導披露、屬於拜登（Joe Biden）兒子韓特（Hunter Biden）的筆電或硬碟無關。

▲▼美國民主黨籍準總統候選人拜登（Joe Biden）宣布，副手人選為加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

在這封電郵裡，拜登的弟弟吉姆（Jim Biden）傳了一份與中國華信能源（CEFC China Energy）合作的「第一階段目標計畫的主要國內聯繫人」名單。

這份名單提到民主黨的多位大咖，包括拜登的競選副手賀錦麗（Kamala Harris）、明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）。

還有紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）及前維吉尼亞州州長麥考里夫（Terry McAuliffe）等人。

▼賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

這封電郵的標題是：「第一階段國內聯繫人/計畫。」目前尚不清楚名單上的人是否曾因為這封電郵的任何相關原因而被聯繫過。

本月稍早「紐約郵報」取得的電郵也顯示，韓特曾涉及華信能源的有利可圖交易。

►含蜂蜜顆粒，秋冬乾燥必備

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

舉報公司內部「黑暗金流」　吹哨人獲33億破紀錄獎金　

美國人繼續不戴口罩？　華盛頓大學：2021年2月前多50萬人死

拜登驚爆中國投資！　《福斯新聞》點名：副手賀錦麗也有涉入

快訊／川普飛佛州「提前投票」　爽笑宣布：我投給自己

20歲新婚夫妻公證完不到5分鐘…突然「碰」遭撞雙亡　母目睹崩潰

「阿嬤送罐頭」爸媽吃了中毒雙亡　5歲女帶1歲弟家中伴屍3天

像老虎一樣兇猛！「亞洲巨型殺人蜂」入侵美國　發現史上第1個蜂巢

北韓李雪主失蹤9個月！南韓統一部長「神解釋」：金與正不也出現了

粗曠高中生「髮際線太高」激似40歲大叔！　家長要求校方查身分

疫情斷連任路…經濟牌失效！　衛報：美國「歷史」不站川普這邊

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

3女1男民宿狂歡滿地「黃液體」民宿老闆開門崩潰：惹到誰？

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

舉報公司內部「黑暗金流」　吹哨人獲33億破紀錄獎金　

美國人繼續不戴口罩？　華盛頓大學：2021年2月前多50萬人死

拜登驚爆中國投資！　《福斯新聞》點名：副手賀錦麗也有涉入

快訊／川普飛佛州「提前投票」　爽笑宣布：我投給自己

20歲新婚夫妻公證完不到5分鐘…突然「碰」遭撞雙亡　母目睹崩潰

「阿嬤送罐頭」爸媽吃了中毒雙亡　5歲女帶1歲弟家中伴屍3天

像老虎一樣兇猛！「亞洲巨型殺人蜂」入侵美國　發現史上第1個蜂巢

北韓李雪主失蹤9個月！南韓統一部長「神解釋」：金與正不也出現了

粗曠高中生「髮際線太高」激似40歲大叔！　家長要求校方查身分

疫情斷連任路…經濟牌失效！　衛報：美國「歷史」不站川普這邊

「沒偶包，沒什麼不敢承認的」　《傾城時光》金瀚霸氣認愛！

文總辦400人藝文茶會　蔡英文：2021年舉辦「馬祖國際藝術季」

把隱形斗篷當桌巾長這樣？會飄浮的「幽靈桌子」萬聖節佈置首選

大安捷運站當街開槍！男10小時前桃園街頭圍毆也掏槍　嚇壞民眾

《半是蜜糖半是傷》白鹿爆紅！劇中「文藝系唇色」公開　全部一起入手

舉報公司內部「黑暗金流」　吹哨人獲33億破紀錄獎金　

金山區敬老餐會席開190桌　慶祝重陽節還幫長輩打流感疫苗

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

國際熱門新聞

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

川普提前投票　爽笑：我投給自己

夫妻才公證完「遭撞雙亡」　母目睹崩潰

《福斯新聞》：賀錦麗也涉入中國投資　

她戴眼鏡自拍　驚見1大1小鬼影

吹哨人舉報公司　獲33億高額獎金

美國人戴口罩可多拯救13萬生命

北韓李雪主失蹤9個月！南韓統一部長「神解釋」

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

她吃抗生素「水泡狂冒潰爛」眼唇變形

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

「亞洲巨型殺人蜂」入侵美國

更多熱門

相關新聞

川普提前投票　爽笑：我投給自己

川普提前投票　爽笑：我投給自己

美國總統大選11月3日就要展開，兩組候選人卯足全力拉票。美國總統川普24日前往佛羅里達州（佛州）展開拉票行程，在西棕櫚灘 （West Palm Beach）私人會所時還親自到附近的投票站提前投票，離開投票站時還向媒體開玩笑說「我投票給一個名叫川普的候選人。」

衛報：時間與歷史都不站川普這邊

衛報：時間與歷史都不站川普這邊

史上新高！美企吹哨人獲33億元獎金

史上新高！美企吹哨人獲33億元獎金

她吃抗生素「水泡狂冒潰爛」眼唇變形

她吃抗生素「水泡狂冒潰爛」眼唇變形

她戴眼鏡自拍　驚見1大1小鬼影

她戴眼鏡自拍　驚見1大1小鬼影

關鍵字：

拜登賀錦麗2020美國總統大選北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

林心如刪除「緊貼霍建華」閃照！

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

士林夜市攤販淚「已關100多家」

人妻買票進貓纜站…詭墜20米亡！

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

愛貓走失半年「貝貝邊叫邊衝來」

雷／《我的婆婆》鍾欣凌揭「餅店留給兒子」內幕

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面