拜登驚爆中國投資！　《福斯新聞》點名：副手賀錦麗也有涉入

▲美國民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden），與副手賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透，下同）



中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國民主黨總統候選人拜登家族與中國商務往來的傳聞有新進展，福斯新聞報導，拜登的弟弟吉姆曾發出一封電郵，提及與中國企業的合資計畫，並點名拜登的競選副手賀錦麗等人。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，這封日期標註2017年5月15日的電子郵件，與先前「紐約郵報」（New York Post）報導披露、屬於拜登（Joe Biden）兒子韓特（Hunter Biden）的筆電或硬碟無關。

在這封電郵裡，拜登的弟弟吉姆（Jim Biden）傳了一份與中國華信能源（CEFC China Energy）合作的「第一階段目標計畫的主要國內聯繫人」名單。

這份名單提到民主黨的多位大咖，包括拜登的競選副手賀錦麗（Kamala Harris）、明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）。

還有紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）及前維吉尼亞州州長麥考里夫（Terry McAuliffe）等人。

▼賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）



這封電郵的標題是：「第一階段國內聯繫人/計畫。」目前尚不清楚名單上的人是否曾因為這封電郵的任何相關原因而被聯繫過。

本月稍早「紐約郵報」取得的電郵也顯示，韓特曾涉及華信能源的有利可圖交易。

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