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「阿嬤送罐頭」爸媽吃了中毒雙亡　5歲女帶1歲弟家中伴屍3天

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▲▼罐頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲夫妻吃自製罐頭中毒慘死，5歲女、1歲兒伴屍長達3天。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

食物品質真的要嚴格把關，俄羅斯日前發生一起中毒事件，當地一對夫妻疑似在吃下自製罐頭食品後，在家中食物中毒死亡，留下5歲女兒及1歲兒子伴屍3天，直到有親戚打電話給夫妻倆，聽到女兒一句「爸媽已經睡很久了」驚覺情況不對，上門後才發現2人發黑的屍體。

綜合外媒報導， 30歲男子亞歷山大（Alexander Yakunin）與25歲女子維多利亞（Viktoria Yakunin）日前被發現陳屍在莫斯科家中。死者姐姐娜塔莉亞（Natalia）表示，夫妻2人近日原本應該要參加家庭聚會，聚會當天卻發現2人遲遲沒出席，後來她打電話詢問原因，沒想到是年僅5歲的外甥女接電話。

娜塔莉亞悲傷說，外甥女接起電話後，說不清楚2人的情況，只說「爸媽已經睡很久了，都沒有起床」，她才驚覺情況不對，決定驅車到現場查看情況，不料進屋後就發現亞歷山大、維多利亞2人已經發黑的遺體，嚇得趕緊將外甥女與外甥帶走並報警處理。

當地警方表示，亞歷山大夫妻2人死後，孩子在遺體旁至少待3天，所幸除了有點營養不良外沒有大礙，至於夫妻2人的死亡原因，他們在廚房發現一個打開的自製罐頭，罐頭是亞歷山大母親送的，食品中驗出過量的肉毒桿菌，懷疑2人是因為吃了罐頭，導致食物中毒死亡，詳細死亡原因仍待驗屍調查。

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