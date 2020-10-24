美國人繼續不戴口罩？　華盛頓大學：2021年2月前多50萬人死

▲美國確診病例再攀新高，疫情入秋後不見趨緩，反而持續惡化。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

華盛頓大學（University of Washington）健康計量評估研究中心（IHME）新研究顯示，如果每一位美國人都願意戴上口罩的話，能夠拯救至少13萬人的生命，並擔憂冬天的感染爆發會更加難以控制。與此同時，美國最近的疫情加劇，單日確診病例創歷史新高，突破8萬5千人。

健康計量評估研究中心主任莫瑞（Chris Murray）認為，冬天的到來將會是關鍵時間點，而疫情惡化的浪潮「無可避免」，但普及使用口罩將會是美國的有效手段。

▲美國在公路旁設置告示牌，通知民眾哪裡可以快速進行篩檢。（圖／路透）



根據論文研究，如果疫苗未能夠在冬天出來「救世」，美國到來年2月底可能會新增50萬新冠死亡案例，但口罩的防護能夠讓其中13萬人免於受害，透過多項模型試驗，口罩能夠降低個人感染風險40％。

華盛頓大學的生物統計學家埃齊奧尼（Ruth Etzioni）表示，精確的染疫數字可能無法預測，但區別在於口罩的戴與不戴之間。

▲印度孟買迎來史無前例的嚴峻疫情，但即將到來的十勝節（Dussehra）恐怕會讓防疫更加艱難，民眾為了準備食材，將市場擠得水洩不通。（圖／路透）



除了美國之外，第二確診大國印度也深受其害。確診人數高達770萬，貧富不均的地區與龐大的人口讓防疫非常困難，尤其又坐擁世上人口密度前幾高的幾座大城，一旦社區傳染爆發，要追蹤病毒路線的難度極高。