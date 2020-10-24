　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國人繼續不戴口罩？　華盛頓大學：2021年2月前多50萬人死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國確診病例再攀新高，疫情入秋後一路不見趨緩，反而持續惡化。（圖／路透）

▲美國確診病例再攀新高，疫情入秋後不見趨緩，反而持續惡化。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

華盛頓大學（University of Washington）健康計量評估研究中心（IHME）新研究顯示，如果每一位美國人都願意戴上口罩的話，能夠拯救至少13萬人的生命，並擔憂冬天的感染爆發會更加難以控制。與此同時，美國最近的疫情加劇，單日確診病例創歷史新高，突破8萬5千人。

健康計量評估研究中心主任莫瑞（Chris Murray）認為，冬天的到來將會是關鍵時間點，而疫情惡化的浪潮「無可避免」，但普及使用口罩將會是美國的有效手段。

▲▼美國確診病例再攀新高，疫情入秋後一路不見趨緩，反而持續惡化。（圖／路透）

▲美國在公路旁設置告示牌，通知民眾哪裡可以快速進行篩檢。（圖／路透）

根據論文研究，如果疫苗未能夠在冬天出來「救世」，美國到來年2月底可能會新增50萬新冠死亡案例，但口罩的防護能夠讓其中13萬人免於受害，透過多項模型試驗，口罩能夠降低個人感染風險40％。

華盛頓大學的生物統計學家埃齊奧尼（Ruth Etzioni）表示，精確的染疫數字可能無法預測，但區別在於口罩的戴與不戴之間。

▲▼印度孟買迎來史無前例的嚴峻疫情，但即將到來的十勝節（Dussehra）恐怕會讓防疫更加艱難，民眾為了準備食材，將市場擠得水洩不通。（圖／路透）

▲印度孟買迎來史無前例的嚴峻疫情，但即將到來的十勝節（Dussehra）恐怕會讓防疫更加艱難，民眾為了準備食材，將市場擠得水洩不通。（圖／路透）

除了美國之外，第二確診大國印度也深受其害。確診人數高達770萬，貧富不均的地區與龐大的人口讓防疫非常困難，尤其又坐擁世上人口密度前幾高的幾座大城，一旦社區傳染爆發，要追蹤病毒路線的難度極高。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

舉報公司內部「黑暗金流」　吹哨人獲33億破紀錄獎金　

美國人繼續不戴口罩？　華盛頓大學：2021年2月前多50萬人死

拜登驚爆中國投資！　《福斯新聞》點名：副手賀錦麗也有涉入

快訊／川普飛佛州「提前投票」　爽笑宣布：我投給自己

20歲新婚夫妻公證完不到5分鐘…突然「碰」遭撞雙亡　母目睹崩潰

「阿嬤送罐頭」爸媽吃了中毒雙亡　5歲女帶1歲弟家中伴屍3天

像老虎一樣兇猛！「亞洲巨型殺人蜂」入侵美國　發現史上第1個蜂巢

北韓李雪主失蹤9個月！南韓統一部長「神解釋」：金與正不也出現了

粗曠高中生「髮際線太高」激似40歲大叔！　家長要求校方查身分

疫情斷連任路…經濟牌失效！　衛報：美國「歷史」不站川普這邊

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

3女1男民宿狂歡滿地「黃液體」民宿老闆開門崩潰：惹到誰？

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

舉報公司內部「黑暗金流」　吹哨人獲33億破紀錄獎金　

美國人繼續不戴口罩？　華盛頓大學：2021年2月前多50萬人死

拜登驚爆中國投資！　《福斯新聞》點名：副手賀錦麗也有涉入

快訊／川普飛佛州「提前投票」　爽笑宣布：我投給自己

20歲新婚夫妻公證完不到5分鐘…突然「碰」遭撞雙亡　母目睹崩潰

「阿嬤送罐頭」爸媽吃了中毒雙亡　5歲女帶1歲弟家中伴屍3天

像老虎一樣兇猛！「亞洲巨型殺人蜂」入侵美國　發現史上第1個蜂巢

北韓李雪主失蹤9個月！南韓統一部長「神解釋」：金與正不也出現了

粗曠高中生「髮際線太高」激似40歲大叔！　家長要求校方查身分

疫情斷連任路…經濟牌失效！　衛報：美國「歷史」不站川普這邊

「沒偶包，沒什麼不敢承認的」　《傾城時光》金瀚霸氣認愛！

文總辦400人藝文茶會　蔡英文：2021年舉辦「馬祖國際藝術季」

把隱形斗篷當桌巾長這樣？會飄浮的「幽靈桌子」萬聖節佈置首選

大安捷運站當街開槍！男10小時前桃園街頭圍毆也掏槍　嚇壞民眾

《半是蜜糖半是傷》白鹿爆紅！劇中「文藝系唇色」公開　全部一起入手

舉報公司內部「黑暗金流」　吹哨人獲33億破紀錄獎金　

金山區敬老餐會席開190桌　慶祝重陽節還幫長輩打流感疫苗

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

國際熱門新聞

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

川普提前投票　爽笑：我投給自己

夫妻才公證完「遭撞雙亡」　母目睹崩潰

《福斯新聞》：賀錦麗也涉入中國投資　

她戴眼鏡自拍　驚見1大1小鬼影

吹哨人舉報公司　獲33億高額獎金

美國人戴口罩可多拯救13萬生命

北韓李雪主失蹤9個月！南韓統一部長「神解釋」

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

她吃抗生素「水泡狂冒潰爛」眼唇變形

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

「亞洲巨型殺人蜂」入侵美國

更多熱門

相關新聞

《福斯新聞》：賀錦麗也涉入中國投資　

《福斯新聞》：賀錦麗也涉入中國投資　

美國民主黨總統候選人拜登家族與中國商務往來的傳聞有新進展，福斯新聞報導，拜登的弟弟吉姆曾發出一封電郵，提及與中國企業的合資計畫，並點名拜登的競選副手賀錦麗等人。

川普提前投票　爽笑：我投給自己

川普提前投票　爽笑：我投給自己

買到2張「相同號碼彩券」　他爽中5千多萬

買到2張「相同號碼彩券」　他爽中5千多萬

累計48人猝死！她重申應繼續施打流感疫苗

累計48人猝死！她重申應繼續施打流感疫苗

她吃抗生素「水泡狂冒潰爛」眼唇變形

她吃抗生素「水泡狂冒潰爛」眼唇變形

關鍵字：

北美要聞美國印度新冠肺炎十勝節口罩

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

林心如刪除「緊貼霍建華」閃照！

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

士林夜市攤販淚「已關100多家」

人妻買票進貓纜站…詭墜20米亡！

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

愛貓走失半年「貝貝邊叫邊衝來」

雷／《我的婆婆》鍾欣凌揭「餅店留給兒子」內幕

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面