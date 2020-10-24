像老虎一樣兇猛！「亞洲巨型殺人蜂」入侵美國　發現史上第1個蜂巢

▲大虎頭蜂是世上體型最大的蜂類，像老虎一樣兇猛，有「巨型殺人蜂」稱號。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國疫情的危機未解，如今生態浩劫的警鐘又敲響！華盛頓州官方23日證實，找到美國有史以來第一個「亞洲巨型殺人蜂」大虎頭蜂（Asian giant hornets）的巢穴，深知其「攻擊性」，而為了人民的健康著想，相關單位在徵求土地擁有者的同意下，將在短時間內消滅蜂巢。

▲研究人員使用一種「新型誘捕器」，安裝在大虎頭蜂的身上，隨後成功追蹤到蜂巢。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導，華盛頓州農業部（WSDA）研究人員使用一種「新型誘捕器」，標記在被捕獲的大虎頭蜂，並透過無線電追蹤牠們，以此尋找其巢穴。果不其然，在一處私有的土地上發現一棵樹的空洞就是蜂巢，而團隊也在徵求屋主的同意下，原本計劃今（24日）將整棵樹木剷除，不過礙於天氣原因，控將延後幾天在執行。

事實上，美國華盛頓州在去年12月時就發現「亞洲大黃蜂」，只不過當時未能得知其巢穴。後來，WSDA就在周圍建立陷阱網，而昆蟲學家也一直積極追踪亞洲大黃蜂的踪跡。

▲在一處私有的土地上，研究人員發現其中一棵樹的空洞，就是大黃蜂的巢穴。（圖／達志影像／美聯社）



亞洲大黃蜂巢又叫「大虎頭蜂」，像老虎一樣兇猛，且喜歡團隊作戰，每分鐘甚至可咬下40隻蜜蜂頭部，是亞洲地區最危險的昆蟲之一。