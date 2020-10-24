北韓李雪主失蹤9個月！南韓統一部長「神解釋」：金與正不也出現了

▲李雪主今年1月底與金正恩前往平壤三池淵劇場後，便未曾再出席公開場合。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）第一夫人李雪主（리설주）自從今年1月25日偕同丈夫、最高領導人金正恩前往平壤三池淵劇場觀賞春節紀念表演後，至今為止近9個多月的時間未公開露面，連先前勞動黨75周年一連串紀念活動也不見身影，引發外界臆測。

南韓統一部長李仁榮（이인영）也針對李雪主神隱第9個月提出看法，要求大家不要做過多聯想！

根據《韓聯社》，南韓國會外交統一委員會在昨（23）日向統一部實施國政監察，在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）議員鄭鎮碩（정진석）指出解釋李雪主神隱原因的幾項傳聞，「因為金正恩姑姑金敬姬（김경희）臥病在床，所以要代為照護；或是女兒要就讀國小一、二年級，因此要全力為子女教育打拼；亦或是新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散影響，為考量健康因素而選擇不出席公開場合。」

▲李雪主也曾於2017年神隱4個月，等再度現身時卻被形容夫妻關係貌合神離。（圖／達志影像／美聯社）

針對李雪主神隱近9個月疑雲，李仁榮採取迂迴戰術、避而不答，「我在這個場合上，沒有什麼特別需要確認的資訊與情報。」

他舉金正恩胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正為例，「當初金與正許久未現身時，外界不也是傳出許多謠言嗎？應該要記取類似事件的過程。」

據悉，先前金與正多次在兩韓議題上發表意見、代替金正恩下達指令，甚至炸毀位於開城的兩韓聯合辦事處，且南韓國家情報院掌握消息，指出金與正被授權委任國政，然而之後卻超過2個月未現身公開場合。

▲金與正本月2日曾與金正恩現身災區視察，破除先前外界各種謠言。（圖／達志影像／美聯社）

當時外界謠傳金與正可能因為勢力尾大不掉而遭金正恩肅清斬殺、或是為了10月代表北韓訪問美國，而與美方高層進行秘密接觸；不料直到本月2日，在北韓官媒《朝中社》所釋出金正恩視察江原道金化郡災區的照片中，見到金與正伴隨在後的身影，使得謠言不攻自破。

至於李雪主為何神隱近9個月，外界分析，可能是近期剛好沒有適合的公開場合能讓李雪主伴隨金正恩一同出席，或是出自於北韓決策單位的防疫考量。

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