11歲妹遭繼父性侵4年　公園內生男嬰「當場活掐死」28年後1指紋…全抓進牢！

▲女子遭到繼父性侵，如今已經38歲。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲一名男子自28歲開始，就對自己的繼女進行性侵，時間長達27年，直到2019年才逮捕了這名變態，而繼女卻早已經30多歲，而整起案件之所以被發現，都是因為多年前廁所的一具嬰屍，警方沒想到並非單純「棄養」如此簡單。

根據英國《鏡報》報導，28年前，當時變態男子僅28歲，對年僅11歲的繼女感到相當喜愛，於是多次趁著沒人發現之際性侵，直到繼女14歲時發現自己懷孕，但卻沒有對身邊的人說，獨自就這樣撐完整個孕期。直到臨盆之際，少女在一個公園廁所內生下了小男嬰，但因為男嬰不斷地哭泣，最後竟將嬰孩活活掐死。

案發隔天，一名清潔工在廁所內發現了嬰屍，但警方卻遲遲找不到相關的人、證據，然而男子性侵少女的生活仍持續到她16歲。直到2019年9月，警方因緣際會下對這名已經39歲的女子採集指紋，意外發現竟然是27、28年前這起嬰屍案的相關者。

警方隨即將女子逮捕，並循線找到當時性侵她的男子，女子起初同樣被控謀殺，但對於自己的過去感悲痛且認罪，於是被判處緩刑；而性侵她的男子如今已經56歲左右，則被判性侵罪，判刑8年。