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燒爛食道直衝心臟！3歲女童誤食鈕扣電池　嘔吐胸痛倒血泊慘死

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▲▼ 一名三歲的女童布蘭妮（Brittney Conway）在吃下鈕扣電池的三周後，電池燒穿她的食道掉入心臟，7月28日仍在昆士蘭醫院被宣告死亡。（圖／翻攝自Facebook／Bella`s Footprints - Button Battery Awareness）

▲過去也有許多因誤食鈕扣電池而死的孩童，一對受害父母心痛之下在臉書創立相關粉絲團，希望讓更多人知道鈕扣電池的危險。圖為過世的布蘭妮。（圖／翻攝自Facebook／Bella`s Footprints - Button Battery Awareness）

實習記者湯子暘／編譯

澳洲自2013年以來，發生第3起孩童因誤食「鈕扣電池」而死的案件。3歲女童布蘭妮（Brittney Conway）在吃下鈕扣電池的3周後，電池燒穿她的食道掉入心臟，7月28日仍在昆士蘭醫院被宣告死亡，絕望的父母洛琳和戴維怒斥最初醫師誤診食物中毒，導致布蘭妮延誤治療。

根據《美國廣播電視台》報導，洛琳（Lorraine）當時剛給完女兒一隻棒棒糖，以為布蘭妮一開始的不適症狀只是吞太大口了，直到布蘭妮開始嘔吐、鼻子流血和嚴重胸痛時，她才意識到事情不對勁。

醫生起初認定並無大礙，只是因為食物中毒或遭到病毒感染，僅靜養一周就能緩解。但隨著時間流逝，布蘭妮的嬌小身軀最終支撐不住，突然倒在血泊中。

▲▼鈕扣電池對具有高度危險性，如果孩童誤食將造成嚴重地永久性損傷。（圖／示意圖／達志影像）

▲鈕扣電池對具有高度危險性，如果孩童誤食將造成嚴重地永久性損傷。（圖／示意圖／達志影像）

夫婦倆將她緊急送到黃金海岸醫院，在急診室花了9小時才將胸部中的電池取出，隨後又被轉往昆士蘭兒童醫院進行另一次手術搶救，可惜已經為時已晚，她在手術後8天過世。

鈕扣電池一般不大，厚度不一，對於不清楚的兒童來說就像糖果一樣，很容易誤食，具有強烈的腐蝕性、強鹼活含有少量的汞（水銀）。當孩童誤食後，電池可能會腐蝕食道黏膜，而食道內的潮濕環境也會讓電池短路放電，使得內部嚴重燒傷，也有可能危害到氣管。

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