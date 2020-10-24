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累計48人猝死！她重申「無暫緩施打」流感疫苗計畫：健康時趕快打

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▲▼南韓近日接種流感疫苗後死亡案例暴增，近9成是高齡人士。（圖／路透社）

▲南韓近日接種流感疫苗後死亡案例暴增，近9成是高齡人士。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓流感疫苗風暴愈演愈烈，根據稍早疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）針對疫苗與新冠肺炎（COVID-19）疫情等召開例行記者會，截至今（24）日下午1時為止，共有48人在接種流感疫苗後離奇死亡，其中60歲以上高齡死者佔43人。鄭銀敬表示，根據先前的驗屍結果，其死因與流感疫苗有關的可能性相當低，重申不暫緩流感疫苗施打之立場。

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳統計，今年接種疫苗後身體出現異常反映的案例共有1154件，其中公費施打者占848人、自費施打者占306人；主要的異常反應中，過敏現象為245人、發燒為204人、施打部位疼痛為177人、其他症狀者為480人。

▲▼南韓防疫當局認為死因與疫苗無關，因此無計畫暫緩施打流感疫苗。（圖／CFP）

▲南韓防疫當局認為死因與疫苗無關，因此無計畫暫緩施打流感疫苗。（圖／CFP）

南韓防疫當局先後與調查小組與專家召開視訊會議，分析先前累計的26名死者，其中有20名死者的第一次驗屍報告已出爐，心血管疾病佔8人、腦血管疾病佔2人、其他死因為3人，因此當局於昨（23）日會議結果時研判，無須暫緩流感疫苗之施打。

首爾大學醫院感染內科教授金男重（김남중）斷言，「死於施打流感疫苗副作用的機率接近於零！今年雖發生疫苗曝於常溫、出現白色懸浮物等疏失與事故，造成民眾難免質疑疫苗品質；然而以疫苗的安全性來說，可以說是沒問題的。」

另一名參加預防接種專家諮詢委員會的關係人士表示，「現在仍舊沒有任何能釐清真相的研究結果，（我推測）可能是因為全國民眾一窩蜂施打疫苗，才會造使得死者的數據看起來很多。」

▲▼大韓醫師協會會長崔大集建議，流感疫苗應暫緩一周施打。（圖／路透社）

▲大韓醫師協會會長崔大集建議，流感疫苗應暫緩一周施打。（圖／路透社）

根據韓媒《朝鮮日報》，針對連日來疑似與接種流感疫苗有關的死亡事故頻傳，大韓醫師協會會長崔大集（최대집）便曾於22日的記者會上向政府當局與13萬名會員建議，暫緩流感疫苗施打一星期。

首爾市永登浦區保健所（衛生所）與慶尚北道浦項市皆先後向轄區內醫療院所發佈公文，建議暫緩施打流感疫苗。對此，疾病管理廳向各地方級政府與醫療院所呼籲，在未與中央協商前，切勿擅自決定停止施打流感疫苗；並向南韓民眾呼籲，應趁健康狀況良好時，儘早接種流感疫苗。

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