　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吃抗生素「水泡狂冒潰爛」…眼唇紅腫變形　她崩潰：如千隻螞蟻咬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼她吃抗生素過敏全身冒水泡潰爛。（圖／翻攝自Facebook／Rachel A. Carey）

▲她吃抗生素過敏全身冒水泡潰爛。（圖／翻攝自Facebook／Rachel A. Carey）

記者張方瑀／編譯

美國一名38歲女子因耳朵感染，服用了醫生開的抗生素和和止痛藥後，結果她脖子後方開始冒出水泡；起初查不出病因，直到水泡爬滿幾乎整張臉後，緊急住進燒燙傷病房治療12天，醫院這才發現她患有罕見的「史帝芬強生症候群」，嚴重過敏反應會導致皮膚大範圍脫落與壞死。

根據《鏡報》報導，美國德州38歲女子凱莉（Rachel Carey）因為耳朵感染，服用醫生開的康生素和乙醯胺酚（Paracetamol）止痛物，沒想到她隔天早上竟發現脖子後方開始冒出水泡，但因為她先前就曾服用過這些藥物，所以起初不疑有他。

結果這些水泡開始大範圍擴散，從脖子到整個臉部都冒出大小不一的水泡，凱莉的嘴唇和眼睛因此紅腫變形；她形容，長水泡的地方就像上千隻紅火蟻在咬，非常疼痛難耐，「在開始冒水泡的三天裡，我去了三次急診，直到第四次才讓我住進燒燙傷病房。」

經過醫生診斷，確認凱莉患有罕見的「史帝芬強生症候群」（Steven-Johnson Syndrome），這是由藥物引起而導致皮膚大範圍脫落、壞死及黏膜糜爛等不良反應。凱莉說，這場病讓她受到嚴重創傷，「只要照鏡子就像看到怪物。」

目前凱莉已經康復出院，但身上仍留下不少疤痕，「我知道我能挺過來，但還是希望醫院能提升相關知識，我不該為此到第四次進醫院才住院。」
 

Rachel A. Carey 發佈於 2019年12月9日 星期一

►她新冠檢測後「鼻子狂噴謎樣液體」　醫驚見頭骨破洞：腦液流出！
►臉部陰道「全潰爛流汁」月經致皮膚壞死　絕望女護士被當殭屍
►太陽會殺掉我！她臉出現「密集恐懼斑點」　熬過55次手術…靠太空頭盔保命

►超殺「綠茶香氣」！伊麗莎白雅頓沐湯蜜滴舒體霜

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
iPhone 12或12 Pro好難選！3C達人分析十亮點秒
影／大貨車起步右轉　前方單車騎士直接被輾過慘死
兄弟、統一今晚爭下半季冠軍　先發投手出爐！米蘭達牛棚待命
南韓打疫苗32死　台灣也出現12起「嚴重不良反應」
快訊／又一元首染疫！　波蘭總統確診新冠肺炎
快訊／38歲女從貓纜動物園站墜落　搶救不治
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃抗生素「水泡狂冒潰爛」…眼唇紅腫變形　她崩潰：如千隻螞蟻咬

戴太陽眼鏡自拍…竟暗藏「1大1小鬼影」！　她嚇壞急PO網

性侵29隻雞致死！變態男判決大反轉...法官無奈：我無權禁止他養雞

快訊／波蘭總統確診新冠肺炎　辦公室發言人證實：身體狀況良好

煮泡麵釀火災！8歲童「恢復意識」仍不幸罹難...民眾心痛暖捐20億

日17歲男高中生大阪購物中心墜樓　無辜女大生被壓倒陷入昏迷

拜登：若當選總統「免費供應新冠疫苗」！　全美適用不設限

泰王凌晨秘密送醫！德媒爆貼身隨扈確診新冠　醫院急下封口令

伴屍3天睹「爸中毒發黑」！5歲女曝媽咪一直睡　她衝進家崩潰慘叫

核設施水壩遭颱風沖破！北韓「超尷尬」緊急修補...衛星相片曝

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

吃抗生素「水泡狂冒潰爛」…眼唇紅腫變形　她崩潰：如千隻螞蟻咬

戴太陽眼鏡自拍…竟暗藏「1大1小鬼影」！　她嚇壞急PO網

性侵29隻雞致死！變態男判決大反轉...法官無奈：我無權禁止他養雞

快訊／波蘭總統確診新冠肺炎　辦公室發言人證實：身體狀況良好

煮泡麵釀火災！8歲童「恢復意識」仍不幸罹難...民眾心痛暖捐20億

日17歲男高中生大阪購物中心墜樓　無辜女大生被壓倒陷入昏迷

拜登：若當選總統「免費供應新冠疫苗」！　全美適用不設限

泰王凌晨秘密送醫！德媒爆貼身隨扈確診新冠　醫院急下封口令

伴屍3天睹「爸中毒發黑」！5歲女曝媽咪一直睡　她衝進家崩潰慘叫

核設施水壩遭颱風沖破！北韓「超尷尬」緊急修補...衛星相片曝

運動後肌肉痠痛是「乳酸堆積」？專家破解迷思：不是越痛越有效

當街砰砰不是第一次！大安捷運站旁開轟　兇煞藏「1槍5彈」拒捕

逾7成台人願上戰場　李來希：有必死的決心才有資格談參戰

許維恩萬聖節變裝超辣！中空露螞蟻腰、流蘇短裙秀美腿

Bossini傳奇家族殞落！巨富孫女遭綁架、整型慘死...「厄運24年」慘事不斷

寵物養久了跟自己越來越像？根本是雙胞胎的「貓咪、人類對比照」

世界球后戴資穎穿裙裝　當高雄秋冬旅遊大使「戴」你玩高雄

中信盃黑豹旗／賴清德現身挺基層棒球　喊：這就是台灣甲子園

大陸不承認中華民國就「斷交」變敵國？　 丁守中：國民黨別拿香跟拜

18歲男和女友爸媽對嗆！結局「直接見親戚」爆尷尬：我還年輕阿

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

空姐和15歲少男發生關係！關1周就出獄

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

關鍵原因曝！新研究：病毒傳播更快

美軍機墜毀「撞民房」起火　機上2人亡

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

外媒盤點「李雪主消失9個月」3原因

安倍晉三曬「台灣徵用工」薪資袋

泰王凌晨秘密送醫！醫院下封口令

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

嚇！他打開貨櫃點交化肥　驚見7具腐爛遺體

全都南韓製！打流感疫苗後死亡暴增至32人

「1層樓高」摔i12 Pro裸機竟沒事　舉鐵鎚猛砸秒爆裂

愛犬叼毯子出門　超暖結局曝光

更多熱門

相關新聞

她戴眼鏡自拍　驚見1大1小鬼影

她戴眼鏡自拍　驚見1大1小鬼影

美國麻州女子莎拉梅荻蘿絲（Sara Medeiros）今年夏天訂購一副新太陽眼鏡，當時獨自在家的她隨手自拍，讓男友評價好壞。豈料，正當她等待男友回覆訊息的同時，她突然發現照片當中，她的太陽眼鏡中出現2道類似人類的身影，當場嚇壞。

拜登：若當選免費供應全美新冠疫苗

拜登：若當選免費供應全美新冠疫苗

普丁談中俄軍事同盟　外媒：足以輾壓美軍

普丁談中俄軍事同盟　外媒：足以輾壓美軍

最終辯論落幕！拜登民調領先10％

最終辯論落幕！拜登民調領先10％

他策劃暗殺拜登　恐怖清單曝光

他策劃暗殺拜登　恐怖清單曝光

關鍵字：

過敏抗生素罕見疾病Steven-Johnson Syndrome北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

JKF辣模青青再爆「只穿內衣待網美男友房間」！

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面