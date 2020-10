性侵29隻雞致死！變態男判決大反轉...法官無奈：我無權禁止他養雞

▲變態男性侵家中寵物雞致死。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者高琳景/綜合報導

英國37歲男子瑞漢.拜格(Rehan Baig)因性侵家裡的寵物雞,甚至在施暴過程中,活活將雞性侵致死,他還要求妻子錄下影片待日後回味。日前他被判入獄3年,並禁止飼養動物,不過近日案情出現大逆轉,由於法律上漏洞,導致拜格未來還是能夠繼續飼養雞。

根據《每日郵報》報導,去年7月,國家刑事局(NCA)接獲舉報指拜格有猥褻6歲兒童的影像,警方於是進入拜格家中搜索,先是在電腦裡找到名為「家庭影片(Family Vids)」的資料夾,發現裡面有許多兒童的不雅照和性侵一隻狗的影片,並未發現有雞的存在。

但之後在拜格家中的地窖內,發現2隻雞在地上,其中一具屍體還被放在垃圾袋內。警方從扣押的影片中發現,這2隻雞是以寵物被拜格買進,但全都遭到拜格性侵,其中一隻還是被活活性侵致死,影片也錄下拜格把死雞裝入袋中的畫面。影片是由拜格的妻子哈里瑪(Haleema)掌鏡,他們一共在地下室內拍攝了29次「性侵雞」,據悉,這家人的每隻寵物雞都死於類似的可怕虐待中。

日前法官曼塞爾(Richard Mansell)對拜格判處3年徒刑,且終身不得飼養寵物。但現在案情卻出現逆轉,由於法律上並沒有「虐待動物」這一項,導致曼塞爾無權判決拜格「不得飼養寵物」。曼塞爾無奈解釋到,未來可能還會有更多寵物被拜格殘害致死。

曼塞爾表示,這些墮落的舉動,會讓正常人感到不舒服,而拜格和雞發生性行為這件事,簡直讓人無法理解。他也建議檢察官向英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)諮詢建議,找出曼夏爾虐待動物的法律條文,否則在法律上無法限制曼夏爾飼養動物。

