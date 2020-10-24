金髮護理師慢跑遭撞…貨車男載走硬上　完事後埋屍「還當假志工尋人」

▲薩瑟琳外出慢跑遭到貨車司機衝撞後載去性侵。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

不少女性都喜歡以慢跑作為基礎運動，但在路邊慢跑可能要注意自身安全。美國阿肯色州一名25歲的女護理師，日前從跟男友居住的地方開始沿街慢跑，卻被一名28歲的色男盯上，之後刻意用車撞她之後，帶到偏遠處性侵，最終女護理師死亡後被隨意埋在一處荒蕪之地。

根據英國《鏡報》報導，25歲的薩瑟蘭（Sydney Sutherland）8月份時被家人通報失蹤，她在外出慢跑之後，就再也沒有返家，家人撥電話也都沒有接。薩瑟蘭的男友與親友、鄰居組成了一支搜救隊，希望可以找到薩瑟蘭，28歲的立威林（Quake Lewellyn）當時也加入該隊一起協助。

直到兩天後，搜救隊與警方在一條鄉村道路旁的一塊土堆中，發現了薩瑟蘭的屍體，當下薩瑟蘭的男友幾乎情緒崩潰。警方調查發現，薩瑟琳當天慢跑時，剛好遇到了立威林開著卡車經過，立威林看到女方身材曼妙，於是起了色心一路尾隨。

立威林一開始故意開卡車撞薩瑟琳，將她撞傷之後，再抱到車上一路載到人煙稀少的地方性侵，然後薩瑟琳因為傷重最後身亡，立威林並未通報警方，反而將她的屍體埋在鄉村道路旁想滅跡。未料薩瑟琳的男友卻開始積極尋人，立威林為掩人耳目、且掌控眾人尋人的進度，於是假借幫忙的名義一起尋人。

立威林遭到識破之後，坦承自己開車撞薩瑟琳，並且帶到偏遠地方性侵，發現對方已經沒有呼吸之後，就在附近將她掩埋；此外，立威林的手機定位也曾顯示出與薩瑟琳屍體埋的地方相近的位置。目前立威林以殺人、性侵、褻瀆遺體罪遭到起訴。