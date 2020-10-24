拜登：若當選總統「免費供應新冠疫苗」！　全美適用不設限

▲民主黨候選人拜登於威爾明頓（Wilmington）發表演說，大談防疫政策。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）22日於公開競選活動上表示，川普已經面對新冠肺炎8個月了卻仍「毫無計畫」，沒能安排全國性應對措施，導致超過22萬3千名美國人在這場大流行當中喪命，若是當選，「一旦我們有安全有效的疫苗，會免費提供給每一位民眾，無論你有沒有投保。」

另一方面，川普也在打「疫情牌」，承諾連任後幾周內就能生產疫苗，同樣也會免費讓民眾施打。根據民調網站FiveThirtyEight的數據，拜登截至23日仍持52.1％的百分點，領先對手川普9.9％。

▲美國各家對於疫苗什麼時候通過生產的說法都不一。川普承諾，幾周後就能提供疫苗給民眾。（圖／路透）



隨著美國入秋後的疫情又再逐漸惡化，確診人數曲線回升，僅22日的感染病例就飆破7萬。拜登強調，「新冠肺炎使得近代歷史任何事件都相形見絀，毫無任何趨緩跡象，幾乎每一州疫情都還在升溫。」

除了提供疫苗的福利，拜登向選民保證，在向50個州的州長諮詢過後，會推動國會通過一項新的法案，以防堵美國的新冠疫情，還會以比現在大7倍的規模，執行新冠篩檢。

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