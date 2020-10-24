煮泡麵釀火災！8歲童「恢復意識」仍不幸罹難...民眾心痛暖捐20億

▲泡麵兄弟倆的住家被大火燒得慘不忍睹。（圖／仁川彌鄒忽消防署）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川市彌鄒忽區一對年僅10歲、8歲的兄弟平時與患有憂鬱症的母親相依為命，9月14日母親外出工作後，在家開火煮泡麵果腹，不料竟引發火災，儘管哥哥用全身護住弟弟，且弟弟住院後也從加護病房移轉至一般病房，卻仍於本月21日因吸入過多濃煙與有毒氣體而過世，消息一出，讓南韓社會大眾感到不捨與惋惜，捐款達20億韓元，計畫用於「泡麵兄弟」的醫療費用。

兄弟倆家中經濟困頓，平時靠母親打零工與每月160萬韓元的低收入戶補助為生，且領有「兒童給餐卡」（아동급식카트，提供低收入戶學童餐費補助），每餐僅靠牛奶、泡麵果腹。由於受疫情影響，校園只提供遠距教學，導致兄弟成為照護上的死角，引發這場悲劇，火災現場還能發現兄弟倆食用過後泡麵的空碗。

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根據《韓聯社》，10歲的哥哥全身有40%的面積受到3度燒傷，接受2次皮膚移植手術，目前已從加護病房轉至一般病房，病況好轉的他甚至能偶爾使用智慧手機接受線上遠距授課；然而8歲的弟弟全身1度燒傷，雖於中秋連假（추석，韓文稱秋夕）期間與哥哥恢復意識，並轉移至一般病房，然而病況卻於20日下午突然惡化，不但嘔吐、還伴隨呼吸困難，最後於21日下午3時45分離世。

兄弟倆入住的首爾翰林大學聖心醫院表示，「儘管當時已將弟弟移送至加護病房插管治療，且實施超過2小時的心肺復甦術，卻仍因血氧飽和過低而死亡。」

10歲的哥哥在清醒後曾表示，「好想趕快到學校上課，但是我和弟弟的書包、課本都被大火燒掉了......該怎麼辦呢？」

先前泡麵兄弟遭逢慘變時，有媒體指出兄弟倆的母親罹患憂鬱症、常撇下照顧責任，每次離家就是數日，且曾有過犯下虐待男童、棄置子女罪嫌而遭起訴。

▲10歲男童醒來後，曾表示自己和弟弟的書包與課本都被大火燒毀。（圖／仁川消防本部）

根據韓媒《中央日報》，兄弟倆的母親年僅30歲，年紀輕輕便結婚生子，離婚後獨自撫養2名兒子，原先從事美容相關工作，卻因懷孕、照顧兒子而辭職，最後迫於經濟壓力、加上工作曾面臨空窗期，只能長時間離家打零工，才間接釀起這場事故。

她先前在面談中曾表示，「未來想考取資格證照，繼續從事美容工作，在有3間房的新家，想給兩個兒子一人一間房間。」

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