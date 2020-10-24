健身房業務「拉83歲奶奶入會」　家人扣款才知傻眼！網怒：超惡劣

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名83歲嬤9月底獨自前往牙醫診所時，被路邊的健身房業務推銷，並簽了兩年期的合約，直到前天家人發現莫名扣款後，這件事才曝光，而孫女更氣憤發文，引發熱烈迴響。

女網友在dcard發文提到，「我奶奶9月底獨自去台北看牙醫的時候，被旁邊健身房外面的人推銷，簽了健身合約，家人也是10月22日才知道的，簽了之後被扣款4000元入會費，每個月再扣1000多，這樣算不算騙老人家？」

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她直呼，奶奶已高齡83歲，曾開過骨刺和換膝關節，基本上健身房是不能去的，「好像是拉她講了一大堆，然後就被抓去測體脂，我覺得奶奶不知道自己在幹嘛，迷糊糊被騙去簽的感覺？」

事後，業務表示，解約要再扣2000塊錢，也就是總共6000元要他們認賠。對此，網友們不禁怒道，「到底什麼人會向83歲的推健身房啊」、「別怪長輩，他們也不懂這些話術，而且車輪戰式的推銷對長輩來說很可怕，建議找消保官比較保險，民法補習班把會籍當骨灰罈賣是不是」、「可以贏的喔～找消保官，絕對不要認賠」、「這業務有夠惡劣，良心不會過意不去嗎」、「這算詐騙了吧」、「業績有缺成這樣嗎」、「奉勸你們自此看好阿嬤的存款，太危險了」。

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