專訪吳釗燮被關心！陸使館狂發函騷擾　印度媒體怒批：別下指導棋

▲Zee News電視台旗下WION國際頻道日前專訪外交部長吳釗燮。（圖／翻攝自YouTube／WION）



文／中央社記者康世人新德里23日專電

中國駐印度大使館今天發函給日前專訪外交部長吳釗燮的Zee News電視台旗下WION國際頻道，引起Zee News反彈，批評中國意圖對印度媒體報導下指導棋。

先前因印度媒體報導雙十國慶及介紹台灣，不斷發函和私訊騷擾印度媒體與記者的中國駐印度大使館，遭印度媒體反彈後仍然不知收斂，今天又致函給Zee News旗下「世界新聞一手掌握」（WION）國際頻道，要求WION遵守「一個中國」原則，不可稱台灣為國家。

中國駐印度大使館在信中還指出：「強烈抗議WION無視印度政府長期的立場，為台灣民進黨當局的分裂活動提供平台。」

上述強烈措辭，惹火Zee News集團和旗下WION等頻道，透過各個新聞頻道批評中國駐印度大使館不斷意圖「指導」印度媒體的報導方向。

WION更在今晚的政論節目探討中國不斷粗暴干涉印度新聞自由，並施壓媒體的行為，以及不斷威嚇台灣，更「入侵」印度領土，在東海、台海和南海從事軍事擴張的行為。

21日負責專訪吳釗燮的WION主播夏瑪（Palki Sharma）也推文貼出中國駐印度大使館的信函回嗆說，中國駐印度大使館發函給WION要求遵守「一中」原則，那「一個印度」呢？

Chinese embassy’s protest letter to @WIONews on the One-China policy. What about one-India? Can China start by admitting that Kashmir,Ladakh & Arunachal Pradesh are parts of India? Respecting sovereignty is a two-way street @ChinaSpox_India.

Happy to have interviewed @MOFA_Taiwan pic.twitter.com/Uszsfw3Cb6 — Palki Sharma (@palkisu) October 23, 2020

夏瑪推文質問，中國可以先承認克什米爾（Kashmir）、拉達克（Ladakh）和阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南地區）是印度的一部分嗎？她並提醒中國，尊重主權是雙向的。

夏瑪在推文最後表示，很高興能專訪台灣外交部長吳釗燮。

印度和巴基斯坦都主張擁有克什米爾主權，而中國支持巴基斯坦的立場。拉達克與阿魯納查省則是印度和中國有主權之爭，中印部隊5月起更在拉達克爆發衝突與對峙迄今，甚至發生45年以來最嚴重的死傷衝突和首次在中印實際控制線的開槍事件。

許多印度專家、政治人物和媒體從業人員對於中國駐印度大使館不斷發函干涉印度新聞自由都認為，這更凸顯沒有新聞和言論自由的中國是如何肆意干涉新聞和言論自由，但中國卻搞不清楚印度是民主國家，媒體有自由權利報導任何新聞。

日前被問到中國駐印度大事館發函干涉印度媒體報導時，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）強調，在印度的自由媒體可報導他們認為合適的議題。

外交部長吳釗燮23日也推文表示：「中方外交人員再次試圖消音印度的自由媒體，幸好Palki Sharma女士和@WIONews毫不退縮，值得為他們喝采！台灣是一個民主國家、世界良善力量，也絕不容許被噤聲。」

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