策劃暗殺拜登！他車上放AR-15步槍爆裂物　恐怖任務清單曝光

▲美國民主黨總統候選人拜登。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

在美國總統大選倒數不到2周之際,當局證實,19歲男子崔斯曼(Alexander Hillel Treisman)今年5月預謀暗殺事件,手邊擁有AR-15半自動步槍、子彈、爆裂裝置等物品,企圖對民主黨總統候選人拜登下手,且一度現身拜登住所附近,距離僅僅6公里。

綜合CNBC等外媒報導,崔斯曼今年5月把白色貨車停放在北卡羅萊納州一間銀行後,起身離去,但銀行專員驚覺有異,隨即通報警方,豈料車內放有多把槍枝、爆裂裝置、炸藥製作書籍、子彈以及50多萬美元現金。據了解,其中一把槍正是AR-15半自動步槍,且在他事後返回銀行確認車輛位置時,隨即被逮捕拘留。

經追查,崔斯曼不但在今年3月至5月期間上網搜尋拜登住家地址、州槍枝法律、步槍零件及夜視鏡的資訊,4月15日還在迷因分享網站iFunny發出「我應該殺了拜登嗎」等文字,在新罕布夏州購買AR-15半自動步槍,今年5月也曾出現在拜登位在德拉瓦州住家約莫6公里遠的地方,且手中握有一份清單,上頭寫著「處決」(execute)。

調查人員發現,他沉迷於大規模槍擊和恐攻事件,會開車到不同州購買槍枝,曾計畫在聖誕節前往購物中心美食商場執行大規模槍擊行動。

報導指出,崔斯曼母親曾在探監時間,向他提到「棄保潛逃」(jump bail),被視為有可能潛逃出境。目前拜登競選團隊拒絕對此事做出回應,扛起保護總統候選人責任的美國特勤局也沒有回應此事。

