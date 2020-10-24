伴屍3天睹「爸中毒發黑」！5歲女曝媽咪一直睡　她衝進家崩潰慘叫

▲ 在發現事態有異後，亞歷山大姊姊前往夫妻倆家中，發現小倆口早已喪命。（圖／翻攝自VK）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯列寧格勒州一對小姊弟與父母原定出席家族聚會，但親屬始終不見人影，便打電話關心，豈料這通電話竟揭發中毒悲劇，夫妻倆疑似食用自製醃漬物中毒死亡，陳屍家中床鋪，而年僅5歲女孩與1歲男童則是伴屍長達3天。據悉，孩子接起電話的那一刻，直說「爸媽睡好久」」、「爸爸變黑了」。

鏡報報導，亞歷山大與維多莉亞住在列寧格勒州的Bolshoye Kuzyomkino村，在外人眼中是對完美夫妻檔，且共同育有5歲女兒和1歲兒子，但就在約定好參加家庭聚會後，一家4口全數缺席。

親屬當時覺得相當意外，便打電話關切，豈料5歲女童接起電話後，除了提到正在照顧1歲弟弟之外，更脫口「爸媽睡了好久」、「爸爸變黑了」。發現事態不對勁後，亞歷山大的36歲姊姊娜塔俐亞峇庫麗娜（Natalia Bakulina）隨即衝到他們家中，眼見亞歷山大與維多莉亞陳屍家中床鋪，當場嚇得跌在地上，放聲大叫。

在報警之後，娜塔俐亞峇庫麗娜把孩子們帶離現場，現由亞歷山大父親接手照顧。據悉，在事發前一天，亞歷山大祖母給了小倆口一罐自製醃漬物，而當時擺放在廚房的醃漬物罐子處於開啟的狀態，懷疑夫妻2人是食物中毒喪命。