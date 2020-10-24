領養浪浪忍寒夜「叼毯子往外跑」！　媽見超暖結局：其實牠都懂

▲ 拉娜把毯子分享給還在街頭遊蕩的浪浪。（圖／翻攝自臉書／Suelen Schaumloeffel）

記者詹雅婷／綜合報導

網路近日再度流傳2017年一張溫暖人心的照片。那年，只有8個月大的幼犬拉娜（Lana）在巴西街頭遊蕩許久，幸運被一戶人家收養，但每當夜裡氣溫驟降，牠總是會叼著毛毯走到家門外的柵欄旁，原來是要把蓋起來溫暖的被子分享給一隻流落街頭的浪浪，如此貼心舉動感動無數人的心。

3年前，流浪犬拉娜被蘇倫紹姆勒費爾（Suelen Schaumloeffel）夫妻檔收編，自此擁有一個溫暖的家。只不過，牠似乎沒有忘記過去遊蕩街頭的不安與風吹雨打的日子，就在飼主為牠添購一條溫暖的大毯子後，在夜裡氣溫下降時，牠就會叼著毯子，走出溫暖的家。

飼主見狀覺得相當疑惑，便跟在拉娜身後，意外發現牠其實是想把毛毯分享給另外一隻流浪犬，把毯子一半推出柵欄外，讓對方能窩在毯上，度過一個不那麼冰冷的夜晚。

拉娜的貼心舉動讓主人感到又驚又喜，蘇倫紹姆勒費爾直說，那隻在外遊蕩的浪浪其實很常出現在附近，但只要一靠近，牠就會跑開，「拉娜為牠的朋友所做的事情多麼美好，這倒也提醒我們一件事情，那就是同理心！有時候我們會忘記，其實我們是有能力帶給其他人的生活某些改變。」

在這件事發生後，蘇倫紹姆勒費爾也在家門外放置食物和乾淨的水，希望能讓浪浪放下戒心，藉此幫她找一個永遠的家。