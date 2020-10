美海軍教練機墜毀「撞民房」引大火！　機上2人確定罹難

▲美國海軍「T-6德州人II教練機」(T-6B Texan II)。(圖/翻攝自T6BDriver.com)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國海軍一架「T-6德州人II教練機」23日在阿拉巴馬州附近小鎮墜毀,導致一座民房起火,機上2人也證實全數罹難,但無任何平民傷亡。海軍空戰司令部正在進行調查,目前尚未公布死者身分與失事原因。

#UPDATE: Officials say a U.S. Navy T-6B Texan II aircraft crashed. The aircrew did not survive the crash.



Details: https://t.co/itfckcFM7l pic.twitter.com/B6uZfkpd5F