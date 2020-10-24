打臉南韓！安倍晉三曬「台灣徵用工」薪資袋　大讚超珍貴史料

▲安倍晉三曬「台灣徵用工」薪資袋。（圖／翻攝自推特／安倍晉三）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本與南韓因為二戰「前徵用工」問題爭執不斷，前日本首相安倍晉三23日在推特上公開一張「台灣」二戰勞工的薪資袋照片，並感謝台灣徵用工鄭新發先生留下的珍貴資料，強調日韓勞工薪資並無差異，甚至還有獎金，「對於毫無根據的毀謗，最好的反擊方法就是拿出事實。」

位在東京都新宿區的「產業遺產信息中心」內展示了2015年被登錄為世界文化遺產的「明治日本產業革命遺產」，包含長崎市外海的端島煤礦（軍艦島）在內等展品。南韓政府在6月時就曾提出抗議，認為日方對軍艦島上工作的朝鮮人有差別待遇，要求將該島遺跡從世界遺產中除名。

安倍晉三23日參觀該中心後在推特貼出台灣二戰勞工的薪資袋照片，此薪資袋是台灣徵用工鄭新發先生在昭和18年（西元1943年），前往三菱重工業株式會社（三菱重工）長崎造船所工作時所留下。中心內除了展示鄭新發昭和18年9月至20年7月的薪資袋外，還有煤礦增產慰勞金袋、團體出勤獎金袋。

安倍在推特上感謝鄭新發留有如此珍貴史料，讓人們可以知道當時工人的勞動待遇究竟是如何，且沒有任何關於出生地的差別待遇，「對於毫無根據的毀謗，最好的反擊方法就是拿出事實。」

根據日本週刊《WiLL》報導，鄭新發兒子回憶表示，他父親對於曾在長崎造船所工作感到非常自豪，其焊接技術也受過許多人稱讚，「日本企業對來自台灣和韓國的徵用工完全沒有差別待遇，工資獎金都是按時支付，要說差異可能就只是工作熟練度和年資。」

►慶「令和大叔」擔任日相！韓文在寅盼改善韓日關係：已準備溝通

►「前徵用工」爭議發酵！南韓出售日企資產再邁一步 日不排除反制

►二戰時強徵韓人赴日做工 日本製鐵拒賠錢！文在寅：隨時準備與日對話