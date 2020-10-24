受夠中國漁船騷擾！　美國安顧問：海防隊派艦巡防西太平洋

▲美國海岸巡防隊將派駐西太平洋。（圖／翻攝自United States Coast Guard）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）23日發表聲明，將派駐海岸巡防隊（United States Coast Guard）至西太平洋地區，以防堵中國漁船非法捕魚的問題，裝備新一代的快速反應巡邏艦（Fast Response Cutters），維持區域穩定。

歐布萊恩提到，中國漁民頻繁騷擾其他國家的經濟海域，透過未通報闖入、非法濫捕等行為，影響印太地區和平，威脅到美國以及其他太平洋國家的主權。

▲歐布萊恩（Robert O’Brien）19日在聖保羅（Sao Paulo）與當地工業總會的會長面談時，不顧危險地脫下了口罩。（圖／路透）



最新一代的快速反應巡邏艦由路易斯安那州的造船廠出產，各項打擊能力均有顯著地提升。美軍這次派遣具有高度機動性、更靈活的海岸巡防隊，來駐守西太平洋海域，勢必能更有效打擊中國非法漁民問題。

目前歐布萊恩尚未言明，海岸巡防隊基地會設置在哪一個地方，但計畫於2021年將快速反應巡邏艦駐紮於美屬薩摩亞，也能同時進一步擴大南太平洋影響力。