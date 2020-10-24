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離譜社工！忘情偷罵「性無能病患」：很機車　被投訴還神回覆

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領有重度殘障手冊的Ｌ先生，指控衛生福利部基隆醫院一名江姓社工洩漏病情，還在背地裡指他裝殘廢詐領保金。（讀者提供）

▲領有重度殘障手冊的Ｌ先生，指控衛生福利部基隆醫院一名江姓社工洩漏病情，還在背地裡指他裝殘廢詐領保金。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

衛生福利部基隆醫院一名江姓社工遭病患Ｌ先生指控，在辦公室內高聲闊論他的病情，甚至直指他裝殘廢詐領保金、愛投訴，是院方的問題人物。Ｌ先生表達不滿，江姓社工卻回應：「不好意思啦，我可能講話比較直接。」而後Ｌ先生轉向院方投訴，院方認為該名社工討論個案時「聊天聊得太開心」，表示會要求改善員工態度，然而Ｌ先生無法接受，已準備向該名社工提告，要為自己討回公道。

10月12日，Ｌ先生至基隆醫院中醫科就診，行經醫院長廊時，突然從某辦公室外頭，聽見有人提到自己的名字，這才發現辦公室有2名社工人員正在討論自己的病情。

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Ｌ先生告訴本刊，他看見一名江姓女社工跟另名同事提及自己大小便失禁、性無能的病情，當同事認為Ｌ先生很可憐時，江姓社工卻說：「那都是假的。」直指Ｌ先生裝殘詐領保險金，還說他「很機車」常常投訴院方，是出了名的問題人物。

Ｌ先生行經長廊時，無意間聽見江姓社工在辦公室內高談闊論自己的病情。（示意圖，翻攝衛生福利部基隆醫院臉書）

Ｌ先生氣憤表示，當時他站在辦公室門外聽見江姓社工批評自己，一名社工見狀，曾向江暗示要她閉嘴。但江姓社工仍未發覺Ｌ先生正站在門外注視著她，講到渾然忘我。忍無可忍的Ｌ先生這才出聲制止，沒想到卻讓他受到2次傷害。

Ｌ先生質問江姓社工：「你講我裝重度殘障，詐領保險金？你可以這樣消遣我嗎？」Ｌ先生認為對方未經查證就在辦公室內大聲討論病人的隱私，斷言自己裝殘詐保，既違反職業道德，更涉及違法。

面對Ｌ先生的質疑，江並未立即道歉，還理直氣壯地說：「不好意思啦，我可能講話比較直接。」至於指Ｌ先生時常投訴「人很機車」一事，她則解釋：「復建科收到投訴，曾經跟社工反應，是因為正視投訴案才會向同事提及此事。」她也聲稱會提到Ｌ先生裝殘詐保一事，是因為衛生局曾來函調查Ｌ先生病歷，才會與同事討論。

對於社工的說法，Ｌ先生怒批：「你一個社工，怎麼可以洩漏我的名字還說我性無能，又大小便失禁多年，甚至說我裝殘詐保，還辯稱『只是把知道的事，分享給其他同仁知道』。」最讓Ｌ先生氣憤的是，江姓社工對於曝露病患隱私、抹黑他的行徑，不但不認錯，甚至還要Ｌ先生舉證自己未裝殘的事實。


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