　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共同面對中共挑戰　美歐正式啟動中國議題對話

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問義大利。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

面對日益嚴峻中國挑戰，美國國務卿蓬佩奧今天與歐盟外長波瑞爾正式啟動美歐中國議題對話。蓬佩奧表示，他很高興能有專屬平台，商討北京對美歐共同利益與價值帶來的挑戰。

美國國務院與歐盟對外事務部今天發布聯合新聞稿表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天進行電話會議，在跨大西洋夥伴架構下談論一系列共同關切議題。

新聞稿指出，蓬佩奧與波瑞爾在會議中啟動中國議題雙邊對話，此機制是建立在美國國務院與歐盟對外事務部之間。雙方對開啟新的專屬平台，讓美歐專家得以討論全方位中國相關議題感到歡迎。

根據新聞稿，蓬佩奧與波瑞爾同意持續舉辦美歐高階官員與專家層級會議，聚焦人權、安全與多邊主義等主題。下一場高階會議預計在11個月中旬登場，會由美國副國務卿及歐盟對外事務部秘書長代表出席。

蓬佩奧透過推特（Twitter）表示，他今天與波瑞爾啟動首屆美歐中國議題對話。他說：「很高興此平台能作為一個專屬空間，用來討論北京對我們共同利益與價值造成的全方位挑戰。」

建立美歐中國議題對話的想法，最初是波瑞爾於6月中與蓬佩奧及多位歐洲外長視訊會議中提出。蓬佩奧隨即接受提議，並表示此對話架構有助美歐捍衛大西洋兩岸民主國家的自由。

在美中關係急速惡化之際，美國近幾個月積極強化美歐聯盟。蓬佩奧自7月起也頻頻訪問歐洲，接連造訪英國、丹麥、捷克、希臘及義大利等10國，對中國人權侵害作為及華為5G資安威脅提出示警。

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
為看「彩券行女神」粗工男刮中100萬！　女同事曝真正目的
3女1男一晚狂歡滿地「黃液體」濕棉被！　清境民宿老闆開門崩潰
才被抓姦過夜放火！　JKF辣模青青「陪1次2萬」交易男網友私
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空姐和15歲少男發生關係！關1周就出獄　但終生不能碰未成年人

共同面對中共挑戰　美歐正式啟動中國議題對話

美國再牽線！川普：蘇丹將與以色列關係正常化

譚德塞：北半球面臨關鍵時刻　多國病例指數性成長「處危險道路上」

法國衛生部：境內確診突破100萬大關

美國建築工會將背書支持拜登　300萬藍領選民力挺：因他曾做到

疫情回彈！新研究證明「病毒傳播更快」　關鍵原因驚人曝光

日本出現新肺「掉髮」後遺症　日本有14例

第一夫人李雪主消失9個月！　外媒盤點「北韓民間瘋傳」3原因

福島核廢水將入海？　綠色和平：恐造成遺傳損害

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

Lisa「厭世表情大跳螃蟹舞」反差萌超Q　BLACKPINK團員一看...全笑翻！！

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

空姐和15歲少男發生關係！關1周就出獄　但終生不能碰未成年人

共同面對中共挑戰　美歐正式啟動中國議題對話

美國再牽線！川普：蘇丹將與以色列關係正常化

譚德塞：北半球面臨關鍵時刻　多國病例指數性成長「處危險道路上」

法國衛生部：境內確診突破100萬大關

美國建築工會將背書支持拜登　300萬藍領選民力挺：因他曾做到

疫情回彈！新研究證明「病毒傳播更快」　關鍵原因驚人曝光

日本出現新肺「掉髮」後遺症　日本有14例

第一夫人李雪主消失9個月！　外媒盤點「北韓民間瘋傳」3原因

福島核廢水將入海？　綠色和平：恐造成遺傳損害

股市達人爆「下一檔台積電」　免操免換！買進放著神股自然鑽進來

外送訂單「寫滿心經」店員傻眼！　發現「背後真相」直呼感動

為5000萬「林口田橋仔」砍死田橋仔！50年交情起底　欠債事由曝光

搭火車來趟懶人小旅行　台鐵明年9趟「郵輪式列車」行程搶先看

一杯茶創飲料王國！清心老董發跡史起底　路邊攤搖出900店

離譜社工！忘情偷罵「性無能病患」：很機車　被投訴還神回覆

女星、網紅淪「高檔傳播妹」1晚27萬：專接VVIP！　交易細節全曝光

6個超簡單「日常瘦腿小動作」！多吃葡萄柚、奇異果也有效

為看「彩券行女神」粗工男刮中100萬！　女同事曝真正目的

HPV與HIV傻傻分不清楚！　泌尿科醫師列HPV常見3迷思　你中幾個？

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

國際熱門新聞

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

關鍵原因曝！新研究：病毒傳播更快

外媒盤點「李雪主消失9個月」3原因

辣妹曬生日照！驚見胯下「1根肉色條狀物」

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

全都南韓製！打流感疫苗後死亡暴增至32人

日本出現新肺「掉髮」後遺症　已14例

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

500鄉民圍剿　活活虐死性侵犯

空姐和15歲少男發生關係！關1周就出獄

川普辯論遭消音！剩嘴唇擺動畫面曝

譚德塞：北半球面臨關鍵時刻

拜登將獲建築工會背書　藍領選民力挺

7歲女童迷路哭泣沒人理　小5生挺身而出助人

更多熱門

相關新聞

拜登將獲建築工會背書　藍領選民力挺

拜登將獲建築工會背書　藍領選民力挺

路透社獨家報導，美國民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）今天將獲得北美建築工會背書，這使他在總統大選最後階段得到重要藍領選民團體支持。

川普辯論遭消音！剩嘴唇擺動畫面曝

川普辯論遭消音！剩嘴唇擺動畫面曝

習近平會在美大選後奇襲台灣？

習近平會在美大選後奇襲台灣？

OS全寫臉上！拜登辯論表情超搶戲

OS全寫臉上！拜登辯論表情超搶戲

FBI：俄駭客至少成功竊取2次美方資料

FBI：俄駭客至少成功竊取2次美方資料

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

快訊／台北男違規被罵開槍！母子嚇傻：瞄準我們

黑狗狂吠追90公尺…女童活活被嚇死　飼主賠180萬獲緩刑

急凍變天台北探16°C　莫拉菲將誕生

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

好市多iPhone12「90天能退貨」　網揭5拒買原因

更多

最夯影音

更多
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己
鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面