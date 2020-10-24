疫情回彈！新研究證明「病毒傳播更快」　關鍵原因驚人曝光

▲法國疫情回彈爆發，巴黎酒吧被勒令停業。（圖／路透）



文／中央社

法國政府科學顧問馮達奈（Arnauds Fontanet）今天（23日）表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒目前傳播的速度，比一開始在春天爆發時還要快。

路透社報導，流行病學家馮達奈告訴BFM電視台：「病毒傳播的速度更快…疫情在8月捲土重來。」他說對抗這個流行病的戰役是場「馬拉松」。

法國昨天（22日）通報新增4萬1622人染疫，累計99萬9043人確診、步步逼近百萬大關，預計今天就會緊隨西班牙、成為西歐第2個感染人數破百萬的國家。

和歐洲其他國家一樣，法國自9月初以來面臨疫情回彈，因此再度頒布防疫限制措施。法國昨天宣布擴大宵禁範圍，從一開始只在包括巴黎在內等9座城市實施，擴大到逾2/3人口。

▲西班牙新冠肺炎破百萬確診。（圖／路透）



馮達奈說，法國當局在6月底前已設法控制住疫情，住院人數截至8月底前都相當低，因此讓民眾有了錯誤的安全感，但其實感染人數已在此時飆升。

他說：「9月有1週很冷，整個歐洲地區所有指標再度指錯方向。事實上病毒在低溫較易傳播，因為我們待在室內的時間較多。」

馮達奈說：「我們有很多工具來保護自身對抗病毒，但我們正面臨艱困的時期。」這呼應法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）曾預言將面臨「難熬的11月」。

和其他醫學專家看法一致的是，馮達奈表示限制措施需要兩週時間才能看出些許效果。