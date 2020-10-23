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南韓接種流感疫苗爆36死！地方政府宣布暫緩施打　多間醫院跟進

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▲▼ 南韓,流感疫苗。（圖／路透）

▲首爾民眾前往指定地點接種流感疫苗。（圖／路透）

文／中央社首爾23日綜合外電報導

韓國近日接連出現接種流感疫苗後死亡案例，衛生當局尚未確認與疫苗是否有直接關係，但慶尚北道浦項市政府已自行決定暫停打疫苗，濟州道部分醫療院所也加入自主停打疫苗行列。

韓聯社報導，截至今天下午1時，全國已有36人在施打流感疫苗後死亡，較昨天下午4時增加9例。疾病管理廳尚未確認這些案例死因是否與疫苗有直接關係，讓許多民眾猶豫是否要「現在」打疫苗。

疾管廳今天以視訊方式召開專家會議，討論因應對策及是否暫緩預防接種計畫，目前尚無定論。

不過，慶尚北道浦項市已自行宣布自今天起至29日為止，暫停施打流感疫苗，並呼籲私立醫院等民間醫療機構配合，在確認疫苗安全性之前暫緩接種作業。

大韓醫師協會也發起自主延後接種運動，濟州道內已有72處民間委託醫療機構同意將接種作業延後一週，也有部分醫療院所乾脆公告中止施打疫苗。

根據當局統計，目前尚無特定廠牌及批號的疫苗出現大量死亡案例，截至昨天下午4時的25例中，有2批疫苗各出現2例死亡案例，皆為SK生科（SK Bioscience）疫苗，批號分別為Q022048及Q022049。

韓國政府提供的公費與自費疫苗，來源包括綠十字製藥（GC Pharma）、SK生科（SK Bioscience）、韓國疫苗（Korea Vaccine）及保寧製藥（Boryung Biopharma）等國產疫苗公司，以及法國的賽諾菲（Sanofi）。

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