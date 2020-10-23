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全台「最暗書店」登CNN國際版面　摸黑看書還可以買情趣用品！

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▲▼號稱「全台最暗」實驗書店登上CNN！。（圖／翻攝自Facebook／@wuguanbooks）

▲號稱「全台最暗」實驗書店登上CNN。（圖／翻攝自Facebook／@wuguanbooks）

記者張寧倢／綜合報導

國際版《CNN travel》於23日以專文介紹高雄駁二特區一家號稱「全台最暗」書店，這間2017年12月開業至今的「無關實驗書店」除了每本書封面上的小聚光燈與桌上的閱讀燈以外，店內空間極度昏暗，營造出書籍飄浮的錯覺，讓這裡既是書店也是一個藝術展覽。

據CNN報導，負責書店空間設計的設計師朱志康，也曾一手打造過被當地媒體稱為「中國最美書店」的成都方所書店，而無關實驗書店漆黑的環境與昏暗的書本結合在一起，製造出書籍飄浮在空中的錯覺，店裡共有400個書架，而每個書架上只會有一本飄浮的書。店長蘇郁珊表示，「這樣的設計是為了讓人們能夠專注在每一本書上，在看不見的狀態下，你的其他感官會被放大。」

報導指出，店門口公告了一些有趣的禁止事項，包括當有人踩到你的腳趾時請勿大叫、如果有人想要的書和你一樣，那請你買下這本書或者跟她／他的電話號碼，然而，其中最嚴肅認真的規定是，禁止使用手電筒與閃光燈。蘇郁珊表示，在這種環境下，「你可以自由地做你自己，和你的靈魂也就是最真實的自己交流。」

「無關」的入口被裝飾成靈堂，這其實是一個暗喻，為的是讓遊客放棄那些阻礙他們前進的印象和判斷。蘇郁珊指出，參觀無關是要花點時間和自己相處，找一本有共鳴的書，而不是在IG上曬美照，黑暗的環境幫助人們拾起了在其他書店不敢買的書，大多是色情書籍，但也有關於靈魂、情感或負能量的書籍，它們幫助人們鼓起勇氣反抗或直面自己的創傷。

目前，無關書店只對18歲以上的成年人開放，因為裡頭有一些涉及敏感話題的書籍，還有一個販賣區，出售各種古董、家居用品和情趣用品，因為性生活是真實人生中很重要的一部分，既然無關的理念是希望大家面對真實的自己，那就不能被忽略。蘇郁珊打趣地說，我們以為可能會發生的意外，例如客人絆倒、睡覺和偷竊，幾乎從來沒有發生過，「但即使這樣還是很多人不願意走進來，因為他們害怕黑暗，覺得這裡是鬼屋。」

▼無關實驗書店希望大家來到店裡都能面對真實的自己。（圖／翻攝自Facebook／@wuguanbooks）

▲▼號稱「全台最暗」實驗書店登上CNN！。（圖／翻攝自Facebook／@wuguanbooks）

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