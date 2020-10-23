慈母→人魔！裸體媽「狠剁女兒頭」甩逛大街　鑑定精神異常…送入院免刑

▲女子恍惚砍下女兒頭裸廣大街，如今可能免刑僅須強制治療。（圖／翻攝自vgorode.ua）

記者陳亭伃／綜合報導

母親在每個人的印象中，都是慈愛、能依靠的。但今年4月份烏克蘭一名38歲的母親，卻狠下心對10多歲的女兒行兇，且手法相當殘忍，直到目擊者看到時，她正提著女兒的頭顱，呆滯地站在路邊，滿臉都是血跡。警方到場後將她逮捕，經過6個月的調查，如今女子因為精神狀況，將免於刑罰。

根據英國《每日星報》報導，居住在烏克蘭米達列斯（Kharkiv）的38歲母親皮亞諾娃（Tatiana Pyanova）在發現時，神奇相當恍惚，且全身赤裸，臉上依稀有些血漬、身體上也有血跡，上前一看竟發現，皮亞諾娃的手中提著一顆人頭，而這顆人頭正是她13歲的親生女兒克里斯提娜（Kristina）。

附近的目擊者看到這幕都感到相當震驚，一名40歲的男子隨即協助報警，也因為皮亞諾娃手上還握著刀子，擔心她會傷害人，因此也都不敢靠近。警方抵達時，只見皮亞諾娃都不說話，手提的塑膠袋裡就裝著女兒的頭顱，於是進行搜索，希望可以找到克里斯提娜的身體部分。

爾後警方找到了剩下的屍體，遺體上有20多處刀傷，皮亞諾娃因此被以謀殺未成年罪起訴，原先很可能將面臨無期徒刑。22日烏克蘭法院開庭，認定皮亞諾娃有精神問題，因此將強制送往一間嚴格管理的精神病院，倘若治療成功、表現良好，就能出院。

針對這起事件，不僅震驚當地居民，也讓鄰居感到不可思議，一名鄰居表示，皮亞諾娃與女兒在大家眼中就是很愛彼此的母女，克里斯提娜也很熱衷在學校的活動上，沒有辦法相信竟會發生這樣的悲劇。