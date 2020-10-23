紀錄片《劉銘傳在台灣》26日首播！　耗時3年拍攝「再現歷史傳奇」

▲大型電視紀錄片《劉銘傳在台灣》10月26日即將開播。（圖／翻攝自微信公眾號／皖台微視窗，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

劉銘傳是一個講近代台灣發展繞不過的一個人物。近日，一部再現劉銘傳人生巔峰的紀錄片《劉銘傳在台灣》，將於26日和27日在大陸安徽衛視每晚兩集連播，騰訊、優酷、愛奇藝、嗶哩嗶哩等網站同日VIP上線。據悉，紀錄片真實再現了劉銘傳禦寇台灣、開發寶島的歷史傳奇。

劉銘傳是晚清著名將領，安徽肥西人。1884年，法國挑起侵略戰爭，劉銘傳臨危受命，渡海保台，並在中法戰爭結束後，出任首任台灣巡撫，在台7年期間，創設台灣第一條鐵路、第一個電報局、郵政局、新式學堂等，是奠定台灣走向現代化基礎的功臣。

該片拍攝歷時3年之久，為了創作的客觀性，創作團隊前往法國、越南、日本、大陸及台灣實地拍攝，搜集到了西方國家關於中法戰爭的原始資料，掌握了最新的學術研究成果。

據悉，紀錄片分析了他的海防思想、經濟思想、近代化思想，及其一生秉持的創新思維，也再現他「足與台灣不朽矣」的歷史功業。

此外，製作團隊還走訪了法蘭西科學院院士瑪麗安•巴斯蒂，越南河內國家大學教授范青，日本歷史學家、東亞近代史專家加藤祐三，台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等知名近代史專家和學者，收集到大量中法戰爭的珍貴原始資料。

該紀錄片由安徽廣播電視台、合肥市委宣傳部聯合攝製，經大陸國台辦宣傳局指導，安徽省人民政府台灣事務辦公室協拍。

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